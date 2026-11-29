Uschi Glas (82) sticht erneut mit dem Traumschiff in See, inzwischen schon zum dritten Mal. Für eine neue Folge der ZDF-Reihe reiste die Schauspielerin mit 82 Jahren nach Vietnam. Als das Drehbuch bei ihr ankam und sie erfuhr, wohin es gehen sollte, war ihr allerdings zunächst mulmig zumute. Ihr sei "erst mal so ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen", verriet Uschi jetzt im Interview mit dem ZDF. Was genau hinter diesem Gefühl steckte, erklärte sie nicht näher. Sie merkte nur an: "Natürlich sind Jahrzehnte vergangen." Angekommen am Drehort wandelte sich ihr Eindruck von dem Land jedoch spürbar: Das pulsierende, zeitgemäße Vietnam, die Herzlichkeit der Menschen und nicht zuletzt die landestypische Kulinarik zogen die Schauspielerin schließlich komplett in ihren Bann. Ausgestrahlt wird die neue Folge am Neujahrstag um 20:15 Uhr im ZDF – für Ungeduldige steht sie allerdings bereits vorab in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Sie sei "total überrascht und positiv überrascht" gewesen, erzählte die Schauspielerin. Vor allem der pulsierende Alltag habe sie beeindruckt: Überall werde gebaut, und abends würden junge Leute am Meer feiern. "Das Land ist wunderschön", schwärmte Uschi. Die Menschen habe sie als "wahnsinnig freundlich" und "fröhlich" erlebt. "Also eine ganz gute Atmosphäre ist da. Und das hat mich halt beglückt irgendwie. Das fand ich toll", lautet ihr Fazit. Auch einen Ausflug durch die schwül-heiße Wildnis zu einem Wasserfall hat sie in guter Erinnerung: "Es war spannend und also wirklich toll." Auch kulinarisch kam die Schauspielerin voll auf ihre Kosten, denn feurig-scharfe Speisen machen ihr nach eigenen Angaben nicht das Geringste aus: "Ich kann sehr gut scharf, und ich liebe das auch." Gerade die Würze und die Leichtigkeit der vietnamesischen Küche hätten ihr gefallen. "Im Gegenteil. Ich finde es toll", betonte sie.

Dass Uschi bei der in Vietnam produzierten Episode mitwirkt, hatte sich bereits während der laufenden Dreharbeiten herumgesprochen. An ihrer Seite standen damals unter anderem Barbara Schnitzler, Anselm Bresgott, Janina Stopper, Maximilian Befort sowie Nelly Hoffmann vor der Kamera. Ihr "Traumschiff"-Debüt liegt inzwischen 40 Jahre zurück: 1986 stand sie gemeinsam mit Helmut Fischer in Thailand vor der Kamera. Weil ihr Kollege bei Seegang eher ängstlich gewesen sei, habe sie damals eine besondere Aufgabe übernommen. "Da war ich so ein bisschen so der Schutzengel für ihn", erinnerte sie sich. 2019 folgte für Uschi ein weiterer Dreh auf Antigua. Eine Lieblingsreise will sie nicht festlegen: "Das kann ich gar nicht vergleichen, weil alle drei waren wirklich toll." Neben dem Spaß an der Schauspielerei schätzt sie an solchen Projekten vor allem, Orte zu entdecken, die sie sonst vielleicht nie gesehen hätte. Das sei für sie "der Zuckerguss oder das Sahnehäubchen für so eine Rolle".

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Getty Images Uschi Glas, Juli 2024

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Die MS Deutschland, "Traumschiff"-Drehort bis 2015

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