André Dietz (51) macht sich große Gedanken darüber, wie es für seine Tochter Mari weitergehen soll. Die Zwölfjährige lebt mit dem seltenen Angelman-Syndrom und ist wegen ihrer geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Am Rande der Verleihung der Goldenen Bild der Frau in Hamburg sprach der Schauspieler jetzt mit Gala offen über die Situation seiner Familie. Mari habe mittlerweile Pflegegrad fünf, verriet der vierfache Vater. Wie sie später einmal ohne die Unterstützung ihrer Eltern zurechtkommen wird, ist bislang ungewiss. "Wir wissen nicht, wie ihr Alltag in Zukunft aussehen wird", gab André zu. Deshalb beschäftigen sich André und Shari schon jetzt intensiv mit Maris Erwachsenenleben. Sie wollen verlässliche Betreuungs- und Pflegestrukturen schaffen, die ihrer Tochter langfristig Sicherheit geben. Dabei geht es den Eltern nicht nur um die notwendige Versorgung. Mari soll trotz ihres hohen Hilfebedarfs ein möglichst selbstbestimmtes und schönes Leben führen können – auch dann, wenn ihre Eltern sie eines Tages nicht mehr selbst unterstützen können.

Für André und Shari ist klar, dass ihre Tochter ihr ganzes Leben lang gepflegt werden muss. Sobald sie selbst diese Aufgabe nicht mehr stemmen können, sollen andere Menschen einspringen. "Wir tun alles dafür, um diesen Alltag jetzt schon in einer Form zu gestalten, dass sie Leute hat, die sich um sie kümmern, die sie pflegen", erklärte der Schauspieler gegenüber dem Magazin. Eines schließt das Paar dabei ausdrücklich aus: Die Verantwortung soll nicht bei Maris Geschwistern landen. "Wir wollen natürlich das bestmögliche Leben für unsere Tochter. Und wir wollen es vor allem nicht auf unsere anderen drei Kinder abwälzen", stellte André klar. Gleichzeitig kritisierte er die mangelnde Unterstützung für Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen sowie politische Reformen, die zusätzliche Hürden schafften. Womöglich müsse die Familie Maris spätere Versorgung selbst organisieren. Wie groß die finanzielle Belastung bereits ist, verdeutlichte André am Beispiel spezieller Windeln: Monatlich erhalte die Familie dafür 40 Euro, müsse aber mindestens 180 Euro ausgeben.

Mari wurde mit dem Angelman-Syndrom geboren. Der seltene Gendefekt führt zu erheblichen Einschränkungen in der geistigen und körperlichen Entwicklung. Trotz des fordernden Pflegealltags sehen sich André und Shari als eingespieltes Team. Der Schauspieler weiß allerdings, dass das längst nicht selbstverständlich ist. Viele pflegende Eltern seien alleinerziehend, oft würden sich Paare nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung trennen. "Wir sind ein Team. Da funktioniert das, aber bei vielen anderen eben nicht", betonte er im Gespräch mit Gala. Bereits 2019 war bekannt geworden, dass das Ehepaar Mari mit einem sogenannten Behindertentestament enterbt hatte. Diese Regelung soll verhindern, dass eigenes Vermögen Mari später den Zugang zu wichtigen Sozialleistungen, Therapien und zusätzlicher Unterstützung erschwert. André nutzt seine Bekanntheit regelmäßig, um auf Inklusion und die Anliegen pflegender Angehöriger aufmerksam zu machen. Für seine Familie bleibt entscheidend, Maris Versorgung auch über den Tod ihrer Eltern hinaus verlässlich abzusichern.

Anzeige Anzeige

Getty Images André Dietz, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Shari und André Dietz im September 2024

Anzeige Anzeige