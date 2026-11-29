Karen Heinrichs (52) hat nun über einen besonders schmerzhaften Verlust gesprochen. In einer Folge ihres Podcasts "Redebedarf - mit Karen und Matze" erzählte sie ihrem Kollegen Matthias Killing (47) vom Tod einer ihrer besten Freundinnen. Diese war erst Ende 40, als sie an Krebs erkrankte. Eines Tages fragte sie Karen, ob sie Silvester gemeinsam verbringen wollten. Die Moderatorin stand damals allerdings unter großem Stress und war mit ihren Kindern beschäftigt. Deshalb sagte sie ab und versprach, bald vorbeizukommen. Doch nur kurze Zeit später erlag ihre Freundin der Krankheit. "Es tut mir so weh, dass ich an dem Silvester nicht da war. Das verfolgt mich ein bisschen", gestand Karen im Podcast.

Auslöser für die traurige Erinnerung war eine Frage: Mit welcher lebenden oder verstorbenen Person würden die beiden Podcaster gerne zwei Stunden verbringen? "Da würde ich eine meiner besten Freundinnen zurückholen", antwortete Karen. "Ich würde diese zwei Stunden mit ihr verbringen und einmal noch über alles quatschen, wie wir das früher gemacht haben." Zwar besuchte sie ihre Freundin nach dem abgesagten Silvesterabend noch einmal, doch die verpasste gemeinsame Zeit lässt sie bis heute nicht los. Während der Krankheit war Karen eine wichtige Stütze für ihre Freundin. Sie schob sie im Rollstuhl umher und stand ihr auch zur Seite, als ihr die Haare ausfielen. Zwischenzeitlich schien es sogar bergaufzugehen. "Wir dachten, es geht ihr besser, und wir werden noch ganz viele Silvester miteinander erleben, aber es war das letzte", erinnerte sich die Moderatorin.

Matze zeigte sich von der Geschichte seiner Kollegin tief bewegt. "Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre", gab er zu. Er könne Karens Gefühle gut verstehen, gab ihr aber auch einen wichtigen Gedanken mit auf den Weg: "Mit 'Hätte ich doch' kommen wir nicht weiter im Leben." Vielleicht könne die schmerzhafte Erfahrung ihr dabei helfen, gemeinsame Momente in Zukunft noch bewusster zu genießen. Auch Matze hatte bei der Frage nach einem besonderen Menschen eine klare Antwort: Er würde gerne seinen verstorbenen Vater zurückholen. Mit ihm möchte er noch offene Fragen klären und ihn besser verstehen. Dass sie sich beide für einen verstorbenen Menschen entschieden hatten, fiel den Podcastern schnell auf. "Wir gehen beide in den Himmel", stellte Matze fest. Karen ergänzte: "Ja, und um Frieden zu machen."

Anzeige Anzeige

Imago Moderatorin Karen Heinrichs beim 15. Hope Jubiläumskonzert auf dem Areal der Filmnächte am Königsufer in Dresden, 07.08.2021

Anzeige Anzeige

Imago Matthias Killig und Karen Heinrichs bei der Aftershow-Party der 14. Hope Gala im Erlwein Capitol in Dresden

Anzeige Anzeige