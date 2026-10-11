"Mausi-City": Christina Lugner plant ihre ganz eigene Stadt

Christina Lugner (61) scheint große Pläne zu schmieden – und dabei spielen Bausteine eine entscheidende Rolle. Die Ex von Richard Lugner (†91) besuchte kürzlich die Eröffnung eines immersiven Live-Abenteuers zum Videospiel "Minecraft" in der METAStadt Wien. Gegenüber dem KURIER verriet sie, weshalb sie sich dieses Erlebnis keinesfalls entgehen lassen wollte. "Ich bin gerade dabei, mir eine Mausi-City aufzubauen, deshalb hab ich mir gedacht, ich muss hierher", erklärte sie. Der Traum von einer eigenen Stadt scheint für Christina also durchaus ernst zu sein. Sogar ein Bauwerk mit ihrem Spitznamen ist vorgesehen: Ein "Mausileum" soll ebenfalls Teil der Metropole werden. Dass sie dort selbst das Sagen hätte, stellte sie mit einem Augenzwinkern klar. Die Erlebniswelt in Wien, die Besucher direkt in das Universum des Kultspiels eintauchen lässt, könnte ihr dabei die passende Inspiration für ihr Vorhaben liefern.

Wie sie sich ihre persönliche Traumstadt vorstellt, verriet die Autorin sichtlich gut gelaunt. "In der Mausi-City steht dann auch ein eigenes 'Mausileum'. Denn das ist ja meine Stadt. Und in meiner Stadt kann ich dann machen, was ich will, und alle tanzen dann nach meiner Pfeife", zitiert die Zeitung Christina. Ob sie bereits konkrete Schritte für ihr ungewöhnliches Bauprojekt geplant hat, ließ sie allerdings offen. Auch den möglichen Standort ihrer "Mausi-City" behielt sie für sich. Das Gespräch fand im Rahmen der Eröffnung des neuen Live-Abenteuers statt, bei dem Besucher die Welt von "Minecraft" selbst erkunden können. Schließlich lassen sich in dem Spiel ganze Städte Stein für Stein errichten – offenbar genau das richtige Umfeld, um Ideen für Christinas eigene Vision zu sammeln.

Unter dem Spitznamen "Mausi" kennt man Christina, die im Juni dieses Jahres zum 33. Mal ihren 29. Geburtstag feierte, bereits seit vielen Jahren. Nun macht sie diesen kurzerhand zum Namensgeber ihrer geplanten Stadt und des dazugehörigen "Mausileums". Bei der Veranstaltung in Wien war sie allerdings nicht der einzige prominente Gast. Auch die Mezzosopranistin Zoryana Kushpler besuchte das Spektakel und brachte ihren Sohn Marc Igor mit. Schauspielerin Susi Stach war ebenfalls vor Ort. Das Videospiel, das den Anlass für den Abend lieferte, gehört zu den erfolgreichsten Phänomenen der Gaming-Geschichte: Weltweit wurde "Minecraft" mehr als 400 Millionen Mal verkauft und hat sich längst in der Popkultur etabliert. Die Spieler können darin eigene Welten gestalten, Landschaften erschaffen und Gebäude errichten – von einfachen Häusern bis hin zu ganzen Städten.

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Starpix / picturedesk.com Christina Lugner im November 2024

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Starpix / picturedesk.com / Alexander Tuma Christina und Richard Lugner im Juni 2005

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Getty Images Christina Lugner, ehemalige TV-Moderatorin