Ein folgenschweres Missgeschick sorgt für einen Schreckmoment im Händlerraum von Bares für Rares: Julian Schmitz-Avila (40) ist ein ärgerlicher Fehler unterlaufen. In der aktuellen Ausgabe der Trödelshow wollte sich der Händler das seltene Astrolabium von Verkäuferin Viviane aus nächster Nähe anschauen. Das historische Instrument dient nicht nur zur Anzeige der Uhrzeit, sondern veranschaulicht auch die Bewegungen der Sterne. Als Julian das Objekt an seiner Halterung anhob, passierte das Unglück: Es stürzte zu Boden und zerbrach in mehrere Teile, die sich im gesamten Händlerraum verteilten. Viviane bemerkte zunächst nichts von dem Vorfall und erfuhr erst davon, als sie den Raum betrat. Mit leeren Händen musste sie am Ende dennoch nicht nach Hause gehen. Der 40-Jährige bot ihr für das beschädigte Astrolabium 750 Euro. Damit übertraf er den von Expertin Bianca Berding zuvor geschätzten Höchstwert sogar um 50 Euro.

Allerdings hatte Viviane ursprünglich auf einen deutlich höheren Erlös gehofft. Für ihr Astrolabium wollte sie zunächst mindestens 1.200 Euro haben, da ihr ein privater Interessent genau diesen Betrag angeboten hatte. Kurz vor ihrem Auftritt im Händlerraum senkte sie ihre Preisvorstellung auf mindestens 1.000 Euro. Besonders angetan zeigte sich Bianca vom seltenen Drachenzeiger, mit dem sich Mond- und Sonnenfinsternisse darstellen lassen. Den Gesamtwert des Instruments bezifferte die Expertin dennoch lediglich auf 500 bis 700 Euro. Nach dem Missgeschick informierte Julian die Verkäuferin offen über den Schaden. "Meine Kollegen sind demzufolge nicht mehr so interessiert", erklärte er. Zunächst bot er Viviane die obere Grenze der Expertise, also 700 Euro, an. Als sie noch zögerte, erhöhte er sein Angebot schließlich auf 750 Euro. "Das wäre dann über der Expertise", stellte der Händler fest. Viviane zeigte sich einverstanden und nahm das Angebot letztlich an.

Einen Seitenhieb auf seinen Kollegen konnte sich Walter "Waldi" Lehnertz anschließend nicht verkneifen. "Julian hat's jetzt endlich auch geschafft", kommentierte er trocken und legte direkt nach: "Da soll mal einer sagen, der Waldi macht alles kaputt." Mit dieser Bemerkung erinnerte er an sein eigenes Missgeschick aus dem Jahr 2023. Damals hatten die Händler ein verhülltes Gemälde begutachtet, wobei die Regie ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass das Objekt umfallen könnte. Waldi ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und entgegnete selbstbewusst: "Hör mal, wir sind Profis, ja?" Nur Augenblicke später passierte das Malheur: Als er das Bild anhob, bohrte sich die Spitze der Staffelei direkt durch die Leinwand. Nun hat es allerdings auch seinen Kollegen Julian erwischt.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Imago Antiquitätenhändler Julian Schmitz-Avila bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" in Leipzig, Oktober 2026

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