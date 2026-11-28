Johann Lafer (69) hat nun eine weitreichende Entscheidung getroffen, die sein gesamtes Lebenswerk betrifft: Der Fernsehkoch möchte sein gesamtes Vermögen der Deutschen Krebshilfe vermachen. Was er sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, soll künftig Menschen zugutekommen, die selbst an Krebs erkrankt sind. Über diesen Entschluss sprach der Starkoch jetzt im "Kölner Treff". Anlass dafür ist seine eigene Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs, die seinen Blick auf das Leben grundlegend verändert hat. "Gäbe es keine Chemotherapie und gäbe es nicht diese harten Methoden, würde ich heute hier nicht mehr sitzen, und dafür bin ich sehr dankbar", erklärte er in der Sendung.

Mit seiner Diagnose ging Johann zunächst sehr zurückhaltend um. Eingeweiht war anfangs nur seine Ehefrau Silvia. Selbst ihren gemeinsamen Kindern erzählte er zunächst nichts von der Erkrankung. "Wenn du da im Bett liegst in der Uniklinik und man sagt, du hast einen Krebs, dann ist erst mal ein Satz in dir oder eine Aussage, die verändert in der Sekunde alles", erinnerte er sich an diesen einschneidenden Moment. Sein Vermögen erarbeitete sich der Starkoch über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Bereichen: als Koch am Herd, mit eigenen Restaurants und durch zahlreiche Kochbücher. Nun soll sein Lebenswerk dazu beitragen, anderen Krebspatienten die Unterstützung zu ermöglichen, die sie benötigen.

Im "Kölner Treff" überraschte Johann Lafer außerdem mit einem völlig neuen Look. Statt des dunklen Schnauzbarts, der ihn über Jahrzehnte begleitet hatte, trug der TV-Koch in der Talkshow einen Vollbart. Zugleich sprach er ausführlicher über seinen schweren Krankheitsverlauf. Eine Chemotherapie wollte er zunächst unbedingt vermeiden und setzte nach der Diagnose stattdessen auf alternative Behandlungsmethoden. Doch die erhoffte Besserung blieb aus. Im Sommer 2025 verschlechterte sich sein Zustand dramatisch: "Mein Körper ist explodiert von diesen Lymphknoten." Schließlich entschied er sich doch für eine klassische Krebsbehandlung. "Nur die Schulmedizin kann mir helfen. Und das ist ehrlich", erklärte der Fernsehkoch.

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Imago Johann Lafer bei der WDR-Talkshow "Kölner Treff"

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Imago Johann Lafer im September 2026 in Mainz

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