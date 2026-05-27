Nach der Abstinenz: Mausi Lugner stürzt sich ins Partyleben

Christina "Mausi" Lugner (60) ist zurück in ihrem Element! Das Pfingstwochenende verbrachte die Ex-Frau des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91) in Lignano an der oberen Adria – und feierte dort ausgelassen mit Freunden. Mit einem auffälligen pinken Cowboyhut auf dem Kopf und einem Glas Champagner in der Hand zeigte die Jetset-Lady, dass sie den Partymodus wieder voll aktiviert hat. Gegenüber oe24 fasste sie ihre Auszeit so zusammen: "Italien ist immer ein Party-Marathon mit Champagner, Yachtausflügen und herrlichem Essen. La Dolce Vita!"

Damit ist das Kapitel der Enthaltsamkeit endgültig abgeschlossen. Noch kurz vor dem Pfingsturlaub hatte Mausi auf Teneriffa einen ungewöhnlichen Selbstversuch gestartet und tatsächlich vier Wochen lang komplett auf Alkohol verzichtet. Das Ergebnis war allerdings wenig überzeugend: Besser ging es ihr durch die Abstinenz laut eigener Aussage nicht unbedingt. "Ich muss ehrlich sagen, das bringt gar nichts. Mir ging es nicht besser. Ich war eher müde. Also ein Glaserl ist schon ein Allheilmittel", resümierte sie gegenüber oe24. Mit dieser Erkenntnis im Gepäck reiste sie nach Lignano weiter – ihrer selbst ernannten "Dritt-Heimat" – und ließ es dort mit Yachtausflügen und gutem Essen richtig krachen.

Christina "Mausi" Lugner, die als Zeugin im Prozess gegen Simone Lugner aussagen musste, war bis zum Tod ihres Ex-Mannes Richard eine feste Größe auf dem Wiener Gesellschaftsparkett. Die Wege der Baumeister-Ex führen sie seit geraumer Zeit jedoch immer öfter ins Ausland statt in die österreichische Hauptstadt. Immer wieder berichtet sie aus verschiedenen Urlaubsdestinationen – ob Teneriffa, Lignano oder anderswo. Ihre Fans in Wien warten derweil geduldig auf ihren nächsten Auftritt in der Heimat.

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ActionPress / Starpix / A. Tuma Christina Lugner, Oktober 2024

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Getty Images Christina und Richard Lugner im Februar 2005

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ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024