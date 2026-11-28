Warum trat Anya Elsner (22) bei Prominent verwandt eigentlich gemeinsam mit ihrer Mutter Katrin und nicht mit ihrem Vater auf? Diese Frage beantwortete sie nun selbst. In einer Fragerunde auf Instagram nahm die TV-Bekanntheit dazu Stellung und verriet, wie es zu dieser Entscheidung kam. Den Ausschlag gaben demnach die Streitigkeiten, die Mutter und Tochter in der Vergangenheit miteinander ausgefochten hatten. Einige davon wurden sogar öffentlich im Netz ausgetragen. Angesichts dieses Konfliktpotenzials hielt Anya ihre Mutter für die spannendere Wahl. "Aber meine Mama und ich hatten ja bereits Auseinandersetzungen, die auch im Netz ausgetragen wurden, und ich denke, dadurch ist es interessanter – auch für die Zuschauer", schrieb sie auf der Plattform. Für das Reality-Sternchen war also klar, dass die gemeinsame Vorgeschichte mit Katrin für mehr Gesprächsstoff sorgen würde. Deshalb entschied sie sich, gemeinsam mit ihrer Mutter in das TV-Format zu gehen.

Dass ihr Vater nicht als Teampartner infrage kam, lag offenbar weder an einem fehlenden Vertrauensverhältnis noch an mangelndem Zusammenhalt. Auch ihre gemeinsamen Fähigkeiten stellte Anya keineswegs infrage. Im Gegenteil: Die Blondine war überzeugt, dass sie und ihr Papa als Team sogar besonders gut harmoniert hätten. "Ich wüsste, dass mein Papa und ich das Ding safe mit nach Hause holen würden, weil wir beide stark sind und denselben Ehrgeiz haben", betonte sie in ihrer Fragerunde. Mit diesen Worten räumte Anya mögliche Spekulationen über ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater aus dem Weg. Sie machte deutlich, dass die Entscheidung für Katrin vor allem eine Frage der Dynamik war. Die Wahl fiel also nicht auf ihre Mutter, weil sie ihrem Vater weniger zugetraut hätte. Vielmehr versprach sie sich von dem Mutter-Tochter-Gespann die interessanteren Momente für das Publikum.

Das Verhältnis zwischen Anya und ihrer Mutter Katrin war in der Vergangenheit allerdings alles andere als einfach. Nach der Trennung ihrer Eltern machte Anya zunächst ihre Mutter für das Scheitern der Familie verantwortlich. Dabei soll nach Katrins Darstellung ihr Vater fremdgegangen sein. Seine Untreue habe letztlich zum Ende der Beziehung geführt. Besonders hart traf Anya damals der Auszug ihres Vaters, denn er war ihre wichtigste Bezugsperson gewesen. Mit ihm gehen konnte sie jedoch nicht, sie blieb bei ihrer Mutter. Ihren Schmerz und ihre Wut richtete sie deshalb gegen Katrin. Heute kann Anya ihr damaliges Verhalten nach eigener Aussage deutlich besser einordnen. "Ich denke, das war damals meine Art und Weise, das zu kompensieren und damit umzugehen. Ich war selber so gebrochen, dass ich das alles auf meine Mama projiziert habe, um ihr einen reinzudrücken", gestand sie.

Anzeige Anzeige

RTL / Africa Vumazonke Anya und Katrin Elsner bei "Prominent Verwandt"

Anzeige Anzeige

RTL Katrin und Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

Anzeige Anzeige