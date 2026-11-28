Katie Prices (48) ständige Beauty-Eingriffe machen ihre Tochter Princess Andre (19) traurig. Im Podcast "Olivia's House" von Olivia Attwood sprach die junge Reality-Bekanntheit offen darüber, wie seltsam es für sie ist, dass ihre Mutter auf gemeinsamen Fotos immer wieder anders aussieht. "Die Sache ist die: Bei Mama bin ich so daran gewöhnt. Jedes Mal, wenn ich mir Bilder von Mama und mir ansehe, sieht sie auf jedem Bild anders aus", gestand Princess. Dabei finde sie, dass ihre Mutter überhaupt keine weiteren Eingriffe mehr nötig habe. "Es ist seltsam, weil ich sie jetzt tatsächlich so wunderschön finde. Deshalb glaube ich nicht, dass sie noch irgendetwas machen lassen muss", betonte die Influencerin im Gespräch mit der Moderatorin.

Wie viele Brustoperationen Katie mittlerweile hinter sich hat, kann Princess nach eigenen Angaben kaum noch zählen. Neben mehreren Brustvergrößerungen unterzog sich die fünffache Mutter über die Jahre außerdem unter anderem einigen Facelifts, Augenbrauenliftings und Zahnbehandlungen. Princess erinnert sich in dem Gespräch auch an eine Phase, in der sich Katie ihrer Ansicht nach ohne echte Notwendigkeit unters Messer legte. Damals habe sie ihrer Mutter klar gesagt: "Das brauchst du wirklich nicht." Grundsätzlich sei sie aber nicht gegen Schönheitsoperationen: Wer etwas an sich nicht möge, dürfe das ihrer Meinung nach auch ändern. Eine Grenze sieht Princess allerdings dann, wenn die Behandlungen überhandnehmen.

Gerade erst hat sich Katie erneut einer Nasen-OP unterzogen. Für den Eingriff war sie nach Belgien gereist. Auf Fotos, die der Daily Mail vorlagen, war sie anschließend mit Verbänden, Polstern und medizinischem Klebeband im Gesicht zu sehen. Beim Verlassen ihres Hotels hatte die fünffache Mutter deutlich mitgenommen gewirkt. Trotzdem hatte sie weder auf ein komplettes Make-up noch auf ein auffälliges Outfit mit Korsagentop und kurzer Felljacke verzichtet.

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Getty Images Princess Andre und Katie Price bei den National Television Awards 2026 in der O2 Arena in London

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Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

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