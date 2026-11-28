Eine Anschuldigung seiner Noch-Ehefrau Edith Stehfest (31) will Eric Stehfest (37) keinesfalls unkommentiert hinnehmen: Sie unterstellt ihm, die Trennung des ehemaligen Paares absichtlich in die Länge zu ziehen. Gegenüber RTL weist der Schauspieler diese Darstellung nun entschieden zurück, nachdem Edith noch vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story durchblicken ließ, es mangele ihm an der Bereitschaft zu einer Scheidungsfolgenvereinbarung. Der Realitystar sieht das ganz anders und stellt klar: "Der Einzige, der die Scheidung vorantreibt, bin ich." Für ihn hängt an dem Verfahren einiges. Mit seiner neuen Partnerin Sarah Scheil erwartet er Nachwuchs, es ist das erste gemeinsame Baby des Paares. 2027 wollen die beiden außerdem heiraten. Bevor sie sich das Jawort geben können, muss die Ehe mit Edith allerdings rechtskräftig geschieden sein. Doch nicht nur der Streit um die Scheidung beschäftigt Eric. Er wehrt sich auch dagegen, wie Edith öffentlich über seine neue Beziehung und seine wachsende Familie spricht.

Eric wirft Edith vor, seine Liebe zu Sarah ausgeplaudert zu haben, bevor das Paar selbst damit an die Öffentlichkeit gehen konnte. Auch das Geschlecht des ungeborenen Kindes soll sie vorab verraten haben. "Ich finde, das zeigt schon, dass sie bereit ist, da sehr viele Grenzen zu überschreiten", erklärt er gegenüber RTL. Auch wie Edith sich abseits der Kameras gegenüber Sarah verhalten habe, sei aus seiner Sicht "nicht unbedingt förderlich für einen gesunden Umgang" gewesen. Dennoch verzichtet der Schauspieler darauf, weiter Öl ins Feuer zu gießen. Wie er berichtet, sollen ihm Behörden nahegelegt haben, die Auseinandersetzung zum Wohl der Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Deswegen halte ich mich auch die ganze Zeit zurück und versuche, eben nichts zu sagen", betont Eric. Leicht falle ihm das allerdings nicht, denn Edith könne sich seiner Meinung nach frei äußern. "Ich finde es halt nur schwierig, wenn sie quasi permanent sagen kann, was sie will, und es hat keine Konsequenzen", erklärt er.

Ihre Liebe hatten Eric und Sarah Anfang Juli öffentlich bekannt gemacht – seinen Anfang nahm alles mit einer aufbauenden Nachricht auf Instagram. Etwa zwei Monate danach wagten die beiden den nächsten Schritt und zogen mitsamt den Kindern aus ihren früheren Partnerschaften in ein gemeinsames Zuhause. Edith wiederum hatte ihren Noch-Ehemann zuletzt öffentlich darum gebeten, die Scheidung endlich voranzutreiben. Dafür hat sie auch einen persönlichen Grund: Sollte sie selbst schwanger werden, solange die Ehe noch besteht, würde Eric rechtlich zunächst als Vater des Kindes gelten. Eric selbst wünscht sich vor allem, dass seine neue Familie in Ruhe gelassen wird. Gegenüber RTL beschreibt er, was er sich wünscht: "Dass man uns Familie sein lässt, dass wir unser Leben leben. Und jeder von außen soll sein oder ihr Leben leben und aufbauen, wie sie oder er das möchte."

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Imago Bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty: Eric Stehfest im JW Marriott Hotel Berlin, 23.01.2026

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024

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