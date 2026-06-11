Christina Lugner (61) feiert seit Jahrzehnten 29. Geburtstag

Christina "Mausi" Lugner (61) bleibt sich treu: Die Autorin und Gesellschaftsdame feierte jetzt ihren Geburtstag im Strandcafé an der Alten Donau in Wien – und hält dabei an einer ganz besonderen Tradition fest. Zum bereits 33. Mal rief sie ihren 29. Geburtstag aus. Trotz ihres tatsächlichen Alters von 61 Jahren ist für sie die 29 die einzig wahre Zahl, wenn es ums Feiern geht. Unter den Gästen waren laut Kurier unter anderem Dompfarrer Toni Faber, der das Geburtstagskind sogar persönlich segnete, Sängerin Jazz Gitti, Designer Alexis F. Gonzalez sowie Ex-Fußballspieler Peter Stöger.

Gegenüber Kurier ließ Christina keinen Zweifel daran, dass sich an der Traditionszahl so schnell nichts ändern wird: "Ich bin 29 und ich werde auch an dieser Zahl nichts ändern. Warum sollte ich diese Zahl ändern, wenn sie so erfolgreich ist?", lachte sie. Einen entscheidenden Anteil an ihrer gefühlten Jugendlichkeit schreibt sie dabei ihrem Schönheitschirurgen Artur Worseg zu. "Ich werde die Zahl auch deshalb nicht ändern, weil der Artur auch viel dazu beiträgt, dass ich jedes Jahr den 29er feiern kann. Jetzt war ich erst dort, hab die neue TÜV-Überprüfungsplakette bekommen, bissl mehr Botox da, bissl mehr Hyaluron dort und das Pickerl ist schon wieder ready", so die gebürtige Wienerin mit einem Augenzwinkern. Auch beim Thema Liebe bewies sie Humor: "Ich suche ja einen Mann, der Mathematiker ist, denn ich bin unberechenbar."

Zuletzt hatte Christina bereits bewiesen, dass sie das Feiern keineswegs verlernt hat. Am Pfingstwochenende verbrachte sie Zeit in Lignano an der oberen Adria, wo sie ausgelassen mit Freunden das Dolce Vita in vollen Zügen genoss – inklusive Champagner, Yachtausflügen und herrlichem Essen. Das Partyleben scheint der 61-Jährigen also bestens zu bekommen.

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ActionPress / Starpix / A. Tuma Christina Lugner, TV-Star

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ActionPress / Starpix / A. Tuma Christina Lugner, Oktober 2024

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Starpix / picturedesk.com Christina Lugner im November 2024