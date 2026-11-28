Christina Lugner (61) alias "Mausi" zeigt sich nach einem umfangreichen Beauty-Eingriff mit ihrem neuen Look. Ihr langjähriger Schönheitschirurg Artur Worseg setzte ihr neue Brustimplantate ein und straffte zusätzlich ihre Oberlider. Auch Gesicht, Hals und Dekolleté wurden behandelt: Dort kam Microneedling zum Einsatz. Wie oe24 berichtet, stand jetzt die Nachkontrolle in Arturs Wiener Praxis an, und die brachte erfreuliche Neuigkeiten. Die Heilung verläuft nach Plan, Komplikationen sind bislang nicht aufgetreten. Besonders das Ergebnis der Brustoperation scheint Christina zu begeistern. Gegenüber oe24 zog sie nach dem Kontrolltermin eine rundum positive Bilanz: "Es verheilt alles gut. Der Busen schaut mega aus. Ich muss noch den BH tragen und darf nicht schwimmen und auch keinen richtigen Sport machen, aber alles gut." Ganz abgeschlossen ist die Erholungsphase damit noch nicht. Vorerst muss sie weiterhin die medizinischen Vorgaben beachten und ihrem Körper Ruhe gönnen.

Für die optische Rundumerneuerung wurden mehrere Behandlungen miteinander kombiniert. Während Artur sich um die Implantate und die Augenpartie kümmerte, übernahm eine weitere Expertin namens Marie Luise das Microneedling. Im oe24-Talk erklärte die 61-Jährige den Ablauf ganz offen: "Brustimplantate tauschen und Oberlider-Straffung hat Artur gemacht. Während Artur operiert hat, hat Marie Luise ein Micro Needling gemacht, bei dem Nadel-Pads ganz tief in die Haut reingeschlagen werden - im Gesicht, am Hals und am Dekolleté." Damit wurden während des Operationstermins gleich mehrere Bereiche behandelt. Auch wenn die Nachuntersuchung positiv ausfiel, ist die Genesung noch nicht vollständig abgeschlossen. Zum Schutz des Operationsergebnisses trägt sie weiterhin einen speziellen BH. Auf das Schwimmen muss sie in der nächsten Zeit ebenfalls verzichten. Auch auf weitere sportliche Aktivitäten muss sie vorerst verzichten.

Mit Artur verbindet Christina nach vielen gemeinsamen Beauty-Terminen offenbar ein vertrauter und humorvoller Umgang. Im Scherz nennt sie Artur sogar ihren ganz persönlichen "Baumeister der Schönheit". Auch über ihre Eingriffe spricht die Society-Lady ohne Scheu und mit viel Selbstironie. Gegenüber oe24 formulierte sie ihre jüngste Veränderung besonders bildhaft: "Bei mir wird nicht mehr renoviert, bei mir wird bereits generalsaniert. Ich bin kein Oldtimer, ich bin ein Luxusmodell mit regelmäßigen Serviceintervallen." Auch für das Ergebnis ihrer jüngsten Behandlungen fand sie eine humorvolle Beschreibung und griff dabei zu Begriffen aus der Technikwelt. "Der Busen ist upgedatet, die Augen sind wieder auf Empfang und die Haut bekommt ein neues Betriebssystem. Mausi 2.9 schöner, jünger und hoffentlich ohne technische Störungen", fasste sie das Resultat gegenüber dem Portal augenzwinkernd zusammen.

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ActionPress / Starpix / A. Tuma Christina Lugner, TV-Star

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ActionPress / Starpix / A. Tuma Christina Lugner, Oktober 2024

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