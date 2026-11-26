Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) feiern in diesem Jahr ein besonderes Thanksgiving: Erstmals seit acht Jahren verbringen sie den amerikanischen Feiertag wieder in Großbritannien. Im August hatten die beiden Kalifornien verlassen und waren auf die Insel zurückgekehrt. Wie das Magazin Hello! berichtet, planen die Sussexes allerdings kein großes Familienfest. Stattdessen wollen Harry und Meghan am Wochenende bei einem sogenannten Friendsgiving mit amerikanischen Freunden zusammenkommen, die ebenfalls in Großbritannien leben. Eine vertraute Person fehlt dabei jedoch: Meghans Mutter Doria Ragland wird nicht mit am Tisch sitzen. Dahinter steckt laut dem Bericht ein einfacher Grund. Schon zu Weihnachten möchte das Paar sie wiedersehen. Die Feiertage wollen Harry und Meghan voraussichtlich gemeinsam mit Doria in Großbritannien verbringen.

Zuletzt hatten die Sussexes Thanksgiving im November 2018 in Großbritannien gefeiert, nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit. Im darauffolgenden Jahr nahmen sie sich eine sechswöchige Auszeit von ihren royalen Aufgaben und verbrachten den Feiertag in Kanada. Später wurde dann ihr Zuhause in Montecito zum Schauplatz der Feierlichkeiten. Das Zusammensein mit ihren Freunden soll Meghan derzeit besonders guttun. Angesichts der jüngsten Schlagzeilen über ihren Vater Thomas Markle Sr. (82) erklärte ein Vertrauter gegenüber Hello!: "Für Meghan ist es momentan wirklich wichtiger denn je, ihre Freunde um sich zu haben." Einzelheiten zum geplanten Friendsgiving wurden bislang nicht genannt. Dem Magazin zufolge soll das Treffen am Wochenende stattfinden. Doria wird diesmal zwar fehlen, ein Wiedersehen mit ihr ist aber bereits vorgesehen.

Welche Traditionen ihr an Thanksgiving wichtig sind, erzählte Meghan schon 2024. Die Feier ihrer Familie sei "immer ziemlich unaufgeregt", berichtete sie damals laut Hello!. "Man achtet immer darauf, dass am Tisch Platz für Freunde ist, die keine Familie haben – das ist wirklich entscheidend." Neben dem gemeinsamen Essen gehören Spiele und gelegentlich auch Gitarrenmusik dazu. Mit Rezepten und anderen Bräuchen möchte sie ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) schöne Erinnerungen mitgeben. Für Weihnachten rechnen die Sussexes laut dem Magazin bereits mit Doria, während eine Teilnahme am royalen Fest in Sandringham als unwahrscheinlich gilt. Die Küchenarbeit überlässt Harry offenbar gerne anderen. In der ITV-Sendung "This Morning" erklärte er: "Meine Frau ist sehr gut in der Küche, und meine Schwiegermutter ebenfalls, also überlasse ich das ihnen. Vielleicht Gumbo, ja, vielleicht Truthahn, vielleicht Gumbo."

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Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry

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Getty Images Herzogin Meghan und Doria Ragland im Mai 2018

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