Gérard Depardieu (77) kämpft gegen einen möglichen Strafprozess wegen mutmaßlicher Vergewaltigungen an. Am heutigen Donnerstag um 14 Uhr will die Untersuchungskammer des Pariser Berufungsgerichts entscheiden, ob sich der Schauspieler vor einem Kriminalgericht verantworten muss. Das berichtet Paris Match. Die Vorwürfe kommen von Charlotte Arnould. Sie beziehen sich auf zwei Treffen im August 2018 im Pariser Stadtpalais des Filmstars. Dort soll es mehrfach zu digitalen Penetrationen ohne ihr Einverständnis gekommen sein. Der Filmstar bestreitet den Vergewaltigungsvorwurf. Seine Anwälte legten gegen den im August 2025 angeordneten Prozess Berufung ein. Wie Paris Match berichtet, wird die Entscheidung unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in Gérards Abwesenheit verkündet. Eine ihm nahestehende Person beschrieb ihn gegenüber dem Magazin als "müde, aber kämpferisch". Für den bislang nicht rechtskräftig geklärten Vorwurf gilt die Unschuldsvermutung.

Das Berufungsgericht kann den geplanten Prozess bestätigen, ihn stoppen oder zusätzliche Ermittlungen anordnen. Charlotte kennt Gérard schon seit ihrer Kindheit. Am 7. und 13. August 2018 besuchte die damals 22-jährige Schauspielerin ihn, um in lockerem Rahmen einen Theatertext zu proben. Die Ermittlungen zu ihrer ersten Anzeige vom 27. August 2018 wurden im Juni 2019 eingestellt, weil eine Straftat nicht hinreichend belegt sei. Erst eine zweite Anzeige mit Nebenklage aus dem März 2020 brachte ein Ermittlungsverfahren ins Rollen. Im Dezember 2020 wurde Gérard schließlich formell beschuldigt. Nach rund fünfjährigen Untersuchungen kam die zuständige Richterin laut Paris Match zu dem Ergebnis, der Schauspieler habe Charlottes Schockstarre und Verletzlichkeit ausgenutzt. Zudem habe er sich zu keinem Zeitpunkt ihrer freiwilligen und ausdrücklichen Zustimmung versichert.

Die Verteidigung widerspricht: Eine Penetration sei nicht bewiesen, zudem habe keine kriminelle Absicht bestanden. Freiwillig übergebene Überwachungsaufnahmen sollen nach Darstellung seiner Anwälte sexuelle Handlungen ohne Zwang oder Überraschungsmoment zeigen. Charlottes Anwältin Carine Durrieu-Diebolt wollte den Fall vorab nicht näher kommentieren. Sie erklärte jedoch, dass sie und ihre Mandantin der Entscheidung zuversichtlich entgegensähen. Mit einem anderen Verfahren gegen Gérard hat die heutige Entscheidung nichts zu tun: Er ist bereits rechtskräftig verurteilt, weil er bei den Dreharbeiten zu "Die grünen Fensterläden" im Jahr 2021 zwei Frauen sexuell belästigt hatte.

In diesem Fall erhielt der Schauspieler eine Haftstrafe von 18 Monaten auf Bewährung. Im November 2026 zog er seine Berufung zurück. Damit bleiben die Strafe und die weiteren gerichtlichen Auflagen bestehen. Außerdem ermittelt die Pariser Justiz nach der Anzeige einer Schauspielerin aus dem Mai 2025. Sie wirft Gérard eine gemeinschaftliche Vergewaltigung vor, die sich 2018 während der Dreharbeiten zu "Thalasso" ereignet haben soll. Als mutmaßlicher Beteiligter wird auch der Schriftsteller Michel Houellebecq genannt. Für alle Vorwürfe, über die noch nicht rechtskräftig entschieden wurde, gilt die Unschuldsvermutung.

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Getty Images Gérard Depardieu im März 2025

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Getty Images Gérard Depardieu, März 2025

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Getty Images Gérard Depardieu, 2016 in Berlin