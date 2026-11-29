Emily Ratajkowski (35) schlägt beruflich einen neuen Weg ein: Das Model steigt als Mitinhaberin bei der Aboplattform Subs.com ein. Emily mischt dort aber nicht nur hinter den Kulissen mit: Als Creatorin wird sie auch selbst exklusive Inhalte veröffentlichen. Für ihren neuen Auftritt hat Emily die dreiteilige Reihe "Diary with Emily" geplant. Darin nimmt sie ihre Community mit auf Reisen rund um die Welt und zeigt persönliche Momente, die auf ihren bisherigen Social-Media-Kanälen womöglich keinen Platz gefunden hätten. Inhaltlich soll es vor allem um Mode, Beauty, Kunst und Kultur gehen.

Darüber hinaus will die Unternehmerin Eindrücke von besuchten Veranstaltungen, besondere Reiseerlebnisse und Dinge teilen, die sie persönlich inspirieren. Subs.com ging im Mai 2025 an den Start. Hinter dem Portal steckt kein Geringerer als OnlyFans-Gründer Tim Stokely. Tim sieht Emilys Aufgabe allerdings nicht nur darin, Content zu produzieren. "Emily hat sich aus eigener Kraft eine außergewöhnliche Karriere aufgebaut, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die Zukunft der Plattform zu gestalten", erklärte der Unternehmer in einer Mitteilung von Subs.com.

Ganz allein ist Emily auf der Plattform übrigens nicht: Schauspielerin Megan Fox (40) hat diesen Schritt bereits vor ihr gewagt. Auch die Schauspielerin ist dort zugleich Mitinhaberin und Creatorin. Auf ihrem Profil teilt sie unter anderem persönliche Updates, Clips hinter den Kulissen und sinnliche Fotoshootings. In ihrer Profilbeschreibung stellt die Transformers-Darstellerin jedoch klar, dass es keine sexuell expliziten Inhalte oder entsprechende Chats geben wird. Megan hatte ihren Einstieg damit begründet, dass sie mehr Kontrolle haben wolle. "Frauen wurde jahrzehntelang gesagt, Sichtbarkeit sei Macht, während jemand anderes die Plattform, das Publikum oder das Bild besitzt. Mich interessiert, was passiert, wenn Frauen alle drei besitzen", erklärte sie.

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Juni 2024

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

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