Für Twenty4tim (26) war die vergangene Nacht alles andere als erholsam. Statt friedlich zu schlummern, lag der Social-Media-Star stundenlang wach. Schuld daran waren heftige Krämpfe, wie der Influencer jetzt in seiner Instagram-Story verriet. Dazu teilte Tim eine Nahaufnahme seines Bauchs, auf dem seine Hand liegt. Seine Finger sind mit silberfarbenen Ringen geschmückt. Sein hellgraues Oberteil hat er hochgeschoben, der Bund seiner hellbeigen Jeans ist geöffnet. Sein Gesicht ist auf dem Bild nicht zu sehen. Zu dem Foto schrieb der Influencer eine Frage an seine Community, denn er wollte wissen, ob seine Follower solche Probleme ebenfalls kennen: "Kennt ihr das? Ich hatte solch enorme Krämpfe nachts, dass ich stundenlang wach war." Mit diesen Worten machte Tim deutlich, wie sehr ihm die Schmerzen in der Nacht zugesetzt hatten. Weitere Informationen zu seinem aktuellen Zustand teilte er in dieser Story allerdings nicht mit.

Wo genau die Krämpfe auftraten, erklärte Twenty4tim in seinem Beitrag nicht ausdrücklich. Auch über einen möglichen Auslöser der nächtlichen Schmerzen ist bislang nichts bekannt. Ebenso wenig äußerte er sich dazu, ob die Beschwerden mittlerweile abgeklungen sind. Auch ob er solche Krämpfe schon häufiger hatte oder ob er sich bereits ärztlichen Rat geholt hat, erwähnte er nicht. Das geteilte Foto gibt lediglich einen Hinweis: Der entblößte Bauch, der geöffnete Hosenbund und die aufgelegte Hand deuten darauf hin, dass Tim die Schmerzen im Bauchbereich verortet. Ausdrücklich bestätigt hat er das in seiner Story jedoch nicht. Seine Follower müssen sich also vorerst mit dem begnügen, was das Bild erahnen lässt.

Twenty4tim gab seiner Community auf Instagram auch persönliche Einblicke in sein Liebesleben. Anfang November sprach Tim in einer Fragerunde beispielsweise über seine Beziehung mit Edin Volarov. Ein Fan wollte damals von ihm wissen, ob die beiden eine offene Partnerschaft führen. Der Influencer stellte daraufhin klar, dass dies nicht der Fall sei. Weitere Details zu den Regeln ihrer Beziehung nannte der Influencer jedoch nicht. Auch zusätzliche Nachfragen seiner Community ließ er in der Fragerunde unbeantwortet. Damit blieb es bei dieser knappen Klarstellung zu seinem Liebesleben.

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Imago Twenty4tim, 2024

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Imago Twenty4tim, Mai 2025

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