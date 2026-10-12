Nach Ehe-Aus: Dennis Diekmeier präsentiert seine neue Liebe

Der einstige Profikicker Dennis Diekmeier (36) hat Nägel mit Köpfen gemacht und seine neue Flamme Jovana der Öffentlichkeit präsentiert. Das Liebesouting fand allerdings keineswegs im feinen Zwirn statt: Statt den spektakulären 3:2-Auswärtssieg seines Herzensvereins Hamburger SV bei der TSG Hoffenheim im gewohnten Luxus der VIP-Tribüne zu verfolgen, schlug der Ex-Abwehrspieler das exklusive Angebot kurzerhand aus und mischte sich lieber in den Gästeblock. Neben glühender Leidenschaft für das Rasenspiel teilte der Sportler in seiner Instagram-Story von dort aus auch ein verschmustes Selfie von sich mit Jovana. Nach dem offiziellen Ehe-Aus mit Ex-Frau Dana Diekmeier im vergangenen Frühjahr setzt der Blondschopf damit ein unmissverständliches Zeichen – ganz ohne blumige Reden oder romantische Erklärungen, dafür mit einer ordentlichen Portion Fußballromantik.

Für den langjährigen Rasenhelden fühlte sich die Atmosphäre auf den Rängen schlichtweg fantastisch an. Im Gespräch mit Bild geriet Dennis mächtig ins Schwärmen: "Es hat großen Spaß gemacht. Eine tolle, coole Erfahrung, meinen Verein gemeinsam mit den tollen Anhängern zu sehen und zu unterstützen. Ich habe so viel gesungen und angefeuert. Meine Stimme ist noch komplett heiser." Vor lauter Fachsimpeleien und Fotosessions mit den übrigen HSV-Getreuen verpasste der Ex-Verteidiger allerdings so manchen Spielzug auf dem Rasen. Auch der siegbringende Last-Minute-Treffer von Miro Muheim blieb dem verliebten Ex-Profi verborgen: Um nicht im berüchtigten Stau rund um die Arena steckenzubleiben und einen abendlichen Termin pünktlich einzuhalten, hatten Dennis und seine Jovana bereits beim Zwischenstand von 2:2 fluchtartig das Stadion verlassen.

Hinter dem Sportler liegen emotional kräftezehrende Monate: Ende April zog Dana nach gut 16 gemeinsamen Jahren und vier Kindern den endgültigen Schlussstrich unter die Promi-Ehe. Obwohl bereits im Vorfeld Spekulationen über eine neue Liebe in Sandhausen kursierten, lüftete Dennis das Geheimnis erst deutlich später gegenüber RTL. Dabei stellte er jedoch klar, dass die neue Frau an seiner Seite keineswegs die Ehe zerstört habe. Trotz der Trennung zieht das Ex-Paar beim Nachwuchs weiterhin an einem Strang – insbesondere bei der Unterstützung von Tochter Delani. Bei der 15-Jährigen hatten Mediziner Anfang 2025 einen Nebennierentumor entdeckt und operiert, ehe spätere Untersuchungen schockierende Metastasen in der Lunge offenbarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / diekmeier2 Dennis Diekmeier und seine Freundin Jovana

Anzeige Anzeige

IMAGO / foto2press Dennis Diekmeier, ehemaliger Fußballer

Anzeige Anzeige

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023