Ehe-Aus: Lebt Dennis Diekmeier schon bei neuer Freundin?

Ende April verkündeten Dana und Dennis Diekmeier (36) ihre Trennung nach 16 gemeinsamen Jahren. Der Fußballer soll Gerüchten zufolge wieder in einer neuen Partnerschaft sein – bestätigt hat er das noch nicht. Aber offenbar ist die neue Liebe schon ernst. Laut Bild lebt Dennis bereits mit seiner neuen Partnerin zusammen. Demnach wurden die beiden mehrfach zusammen in der Umgebung seiner Wahlheimat Sandhausen gesehen. Wie eine Quelle aus dem Umfeld berichtet, stelle der Verteidiger die derzeit noch unbekannte Frau in seinem Freundeskreis auch immer als seine Freundin vor. "Er zeigt sich überall mit ihr, stellt sie als seine neue Partnerin vor. Dana und die Kinder hat es hart getroffen, insbesondere Delani. Jeder sieht Dennis mit der neuen Frau. Und es wird in dem kleinen Ort viel darüber gesprochen", erklärt der Insider.

Für die Familie seien Dennis' neue Beziehung und der Umstand, dass die beiden sich offenbar ein gemeinsames Leben aufbauen, "sehr hart und schmerzhaft". Dabei schien es nicht, als sei die Stimmung zwischen Dana und dem ehemaligen Bundesliga-Star schlecht. Als sie die Trennung bei Instagram bekannt gab, schrieb sie: "Manche Wege im Leben verändern sich, auch dann, wenn man es sich anders gewünscht hätte. Die vergangenen Monate waren für uns als Familie sehr herausfordernd und haben vieles verändert." Die gemeinsamen Bilder entfernten beide aber doch von ihren jeweiligen Accounts – sowohl Dana als auch Dennis ließen nur Bilder online, die sie alleine mit den Kindern zeigen.

Die vergangenen Monate waren sicherlich nicht leicht für das Ex-Paar und seine Familie. Tochter Delani kämpft seit 2025 tapfer gegen den Krebs und Dana und Dennis lassen nichts unversucht, um ihr zur Genesung zu verhelfen. Aufgrund dessen betonte der 36-Jährige auch kurz nach dem Ehe-Aus, dass er und seine Ex-Frau für die 15-Jährige zusammenhalten wollen. Aktuell prüfen Ärzte in Würzburg, ob Delani auf alternative Therapien ansprechen könnte. Das soll Zeit gewinnen, bis die Krebsforschung neue Behandlungswege findet. "Man lässt nichts unversucht", meinte Dennis zu RTL. In der Zwischenzeit versuchen die Eltern, Delani möglichst viel zu ermöglichen – sie unternahmen unter anderem eine Reise auf die Malediven, von der das Mädchen geträumt hatte.

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IMAGO / foto2press Dennis Diekmeier im Mai 2025

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Getty Images Dana und Dennis Diekmeier bei der Gala Christmas Shopping Night im Alsterhaus

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Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023