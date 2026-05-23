Dana Diekmeier sagt ade zum Partnertattoo nach der Trennung

Dana Diekmeier setzt ein deutliches Zeichen: Die Influencerin lässt nach der Trennung von Ehemann Dennis Diekmeier (36) ihr Partnertattoo überstechen und zieht damit auch auf ihrer Haut einen Schlussstrich unter die 16 Jahre Ehe. In ihrer Instagram-Story zeigt Dana ihren Unterarm auf einer Liege im Tattoostudio, ein Tätowierer beugt sich über ihr Handgelenk. Dort ist eine grüne Zeichnung zu sehen, unter der offenbar der Name von Dennis prangt – doch genau der soll nun endgültig verschwinden. Dazu schreibt die Vierfachmama für ihre rund 60.000 Follower die klaren Worte: "Say no to Partnertattoos", also "Sagt Nein zu Partnertattoos".

Mit welchem Motiv Dana den Schriftzug von Dennis überdecken ließ, behielt sie bisher für sich. Auf dem geposteten Bild ist nur zu erkennen, dass der Fokus des Tätowierers auf der Partie rund um das Handgelenk liegt. Sicher ist jedoch: Für die Influencerin ist dieser Termin ein weiterer Schritt, sich auch äußerlich vom gemeinsamen früheren Leben mit dem früheren HSV-Profi zu lösen. Schon seit der offiziellen Trennung steht das einstige Paar im Zentrum des öffentlichen Interesses, weil Dennis nur zwei Wochen später im Gespräch mit RTL bestätigte, bereits wieder in einer neuen Beziehung zu sein.

Zwischen dem einstigen Paar war es zuletzt verbal unruhig geworden. Dana hatte in einem Interview mit Bild deutlich gemacht, dass sie Dennis’ Darstellung rund um seine neue Partnerin anders erlebt hat als er selbst. Besonders dramatisch ist dabei die Situation mit der gemeinsamen Tochter Delani, die an Krebs erkrankt ist und den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen haben soll. "Delani hat seit Wochen keinen Kontakt mehr mit ihm, weil er sie angelogen hat, weil er es abgestritten hat, eine Neue zu haben, obwohl die Leute ihn überall gesehen haben", sagte Dana gegenüber Bild.

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier, Frau von Ex-Fußballer Dennis Diekmeier

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier beim Tattoowierer, Mai 2026

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Ot, Ibrahim Dennis und Dana Diekmeier beim Facebook-Weihnachtskonzert

Wie findet ihr Danas klares "Say no to Partnertattoos" nach der Trennung? Starkes Statement – passt zu ihrem Neustart. Zu pauschal – nicht jedes Partnertattoo ist eine Fehlentscheidung. Ergebnis anzeigen