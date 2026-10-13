"Die Chroniken von Narnia"-Star Ben Barnes hat geheiratet

Ben Barnes (45) ist unter die Ehemänner gegangen! Der Schauspieler, der durch seine Rolle in "Die Chroniken von Narnia" bekannt wurde, hat seiner Partnerin Aubrey Cleland am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, das Jawort gegeben. Wie Page Six berichtet, fand die Hochzeit im Chateau de Lis im US-Bundesstaat Oregon statt – der Heimat der Braut. Rund 150 Gäste kamen auf dem eleganten Anwesen zusammen, das im Stil eines europäischen Landsitzes gehalten ist. Die Feier soll schlicht "traumhaft" gewesen sein. Auch die Outfits des Brautpaares sorgten für Begeisterung: Die ehemalige American Idol-Kandidatin entschied sich für ein Korsettkleid und habe darin "so wunderschön" ausgesehen, wie ein Insider berichtet. Ihr Bräutigam setzte auf einen maßgeschneiderten dunklen Anzug und wurde von Beobachtern als "klassisch gutaussehend" beschrieben.

Vor Familie, Freunden und weiteren Wegbegleitern gaben sich die beiden das Jawort und tauschten ihre Eheversprechen aus. Im Laufe des Abends standen laut dem Newsportal zudem zahlreiche Ansprachen auf dem Programm, die "gefühlvoll und lustig" ausgefallen sein sollen. Dass die beiden ihre Beziehung mit einer Hochzeit krönen würden, kam für viele überraschend. Schließlich hatten Ben und Aubrey bereits ihre Verlobung weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Der Antrag soll am 31. Dezember 2025, dem Silvesterabend, in Bens Heimat England stattgefunden haben. Kurz zuvor hatten die beiden erstmals gemeinsam die Feiertage mit ihren Familien verbracht. Die News haben weder der Schauspieler noch seine Frau öffentlich bestätigt: Weder die Hochzeit noch die vorangegangene Verlobung wurden offiziell kommentiert.

Ben und Aubrey sind bereits seit Sommer 2024 ein Paar. Trotz ihrer inzwischen rund zweijährigen Beziehung halten die beiden ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsam leben sie in Los Angeles, wo sie sich auch um ihren Kater Simba kümmern. Ganz ohne öffentliche Auftritte ging es aber nicht: Im Dezember 2024 war die Sängerin in Bens Musikvideo zu "Nevermind" zu sehen, im Januar 2025 stand sie bei seinem Konzert in Portland mit ihm für das Duett "One Minute More" auf der Bühne. Im Juli 2025 wurden die zwei bei einem Dinnerdate in London Arm in Arm abgelichtet. In den sozialen Medien folgen sie einander, posten aber keine gemeinsamen Bilder – unter Aubreys Kunstwerken hinterlässt der Musiker jedoch regelmäßig Herz-Emojis.

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Getty Images Ben Barnes bei einem Besuch der SiriusXM Studios in New York City am 03. Februar 2025

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Getty Images Ben Barnes mit einem Heineken Silver bei den US Open im USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City

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Getty Images Ben Barnes bei der Premiere von MGM+ "The Institute" im Culver Theater in Culver City, Juni 2026