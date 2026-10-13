"Kein leichter Weg": So lief Angelina Kirschs Lipödem-OP

Angelina Kirsch (38) lässt ihre Fans an einem sehr persönlichen Kapitel teilhaben: Das Model hat sich erstmals wegen ihres Lipödems operieren lassen und zeigt auf Instagram, wie der Eingriff und die Zeit danach verliefen. In einem Video dokumentiert sie zunächst ihren Körper vor der Operation, später ist sie im Krankenhaushemd auf einem OP-Bett zu sehen, begleitet von einer Mitarbeiterin der Klinik. Ursprünglich sollten bei dem Eingriff nur die Vorderseiten ihrer Oberschenkel behandelt werden. Während der Operation entschieden die Mediziner jedoch, weitere Bereiche einzubeziehen. So wurden schließlich auch die Rückseiten der Oberschenkel, das Gesäß und der untere Rücken behandelt. Der erste Eingriff fiel damit deutlich umfangreicher aus als zunächst vorgesehen.

Wie emotional die Operation für Angelina Kirsch war, zeigen die Aufnahmen ebenfalls. Vor dem Eingriff schlägt sie überwältigt die Hände vors Gesicht, danach wirkt sie sichtlich erleichtert. Zu den Bildern nach der OP schreibt sie: "... ich war so erleichtert!" Später filmt sie sich im Spiegel mit weißen Kompressionsbandagen an beiden Beinen. Zwei Tage nach dem Eingriff folgt ein weiteres Update: Angelina zeigt ihren Körper aus verschiedenen Perspektiven, die Schwellungen und leichte blaue Verfärbungen sind noch sichtbar. Dazu kommentiert sie: "Tag zwei nach der OP: geschwollen, wenig blau und überwältigt." Zum Schluss streicht sie über ihre Beine und blickt nach vorn: "Jetzt darf ich heilen."

Mit der Operation möchte Angelina Kirsch vor allem die Beschwerden lindern, die ihr Lipödem im Alltag verursacht. Die chronische Fettgewebserkrankung beeinträchtigte sie zuvor in vielen Situationen, vom Stehen und Gehen bis zum Sitzen und Liegen. Vor dem Entschluss zum Eingriff hatte sie bereits verschiedene Ansätze ausprobiert. Sie setzte sich mit ihrer Ernährung, der Darmgesundheit und Nahrungsergänzungsmitteln auseinander, versuchte, die Beine nicht übereinanderzuschlagen, und nutzte eine mit Luft arbeitende Kompressionshose. Beim Lipödem vermehrt sich das Fettgewebe krankhaft, häufig verbunden mit Schmerzen, Schwellungen und einer Neigung zu Blutergüssen. Über ihre Erfahrungen mit der Erkrankung spricht Angelina schon seit Längerem offen mit ihren Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Kirsch läuft bei der Lascana-Show im Titanic Hotel in Berlin, 1. Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Kirsch bei den Duftstars in der Rheinterrasse Düsseldorf, 18. Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Angelina Kirsch bei der Aufzeichnung des WDR-Talks Kölner Treff in Köln, 13.03.2026