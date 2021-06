Es gibt großartige Neuigkeiten für alle Shadow and Bone-Fans! Die Buchadaption des gleichnamigen Bestsellers von Leigh Bardugo startete erst Ende April bei Netflix, ist dort aber eingeschlagen wie eine Bombe! So ist es kaum verwunderlich, dass der Streaminggigant unbedingt Nachschub möchte – und den hat er jetzt auch offiziell bestellt. Mit einem Video verkündet der Cast der Serie die tolle Nachricht: Es wird definitiv eine zweite Staffel geben!

"Seid ihr bereit für die News? Spoiler-Alarm: Wir sehen uns in Staffel zwei wieder. 'Shadow and Bone' kehrt offiziell für eine zweite Season zurück", teilen Jessie Mei Li (25), Freddy Carter, Kit Young, Archie Renaux (23) und Co. in einem Videoclip auf YouTube mit. Bei dieser Gelegenheit bedankt sich der Cast auch gleich noch bei seinen "unglaublichen Fans", denn ohne sie wäre es nicht möglich, jetzt weitere Geschichten aus dem Grishaverse zu erzählen.

Nach der Ankündigung der zweiten "Shadow and Bone"-Staffel teilen die Darsteller zahlreiche Behind-the-Scenes-Fotos und bringen so ihre Freude über die Seriennews zum Ausdruck – unter ihnen auch Ben Barnes (39) alias General Kirigan. Er postete viele Bilder vom Set auf seinem Instagram-Account und schrieb dazu: "Season zwei von 'Shadow and Bone' kommt offiziell zu Netflix... sobald es geschrieben, vorbereitet, gefilmt und geschnitten ist!"

Anzeige

DAVID APPLEBY/NETFLIX Jessie Mei Li in "Shadow and Bone"

Anzeige

Instagram / benbarnes Ben Barnes und Archie Renaux am Set von "Shadow and Bone"

Anzeige

Instagram / benbarnes Ben Barnes am Set von "Shadow and Bone"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de