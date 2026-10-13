Nach Promi-BB-Aus: Tessa Bergmeier teilt gegen Christian aus

Tessa Bergmeier (37) musste bei Promi Big Brother als zweite Teilnehmerin die Koffer packen und das Feld räumen. Kaum draußen, nahm das Model auch schon auf der Couch der begleitenden Show "Promi Big Brother – Die Late Night Show" von Jochen Bendel (58) Platz. Dort plauderte Tessa gemeinsam mit Godfrey Egbon über ihre ehemaligen Mitbewohner. Besonders Christian Lell (42) stand dabei im Mittelpunkt der Diskussion. Während Godfrey dem ehemaligen Fußballer durchaus Sympathien entgegenbringt, ließ Tessa keinen Zweifel daran, dass sie eine völlig andere Meinung von ihm hat. Auf die Frage, was denn gegen Christian spreche, antwortete sie trocken: "Ganz schön viel." Anschließend legte die Reality-TV-Bekanntheit mit deutlichen Worten nach: Sie halte den Sportler schlicht für "verdammt falsch" und warf ihm vor, "manipulativ" sowie "passiv-aggressiv" zu sein. Ein Blatt vor den Mund nahm Tessa bei ihrer Abrechnung erwartungsgemäß nicht.

Vor allem eine Verhaltensweise scheint Tessa im Zusammenleben mit Christian aufgefallen zu sein: Er wolle unbedingt beeinflussen, wie andere ihn wahrnehmen. Ihrer Ansicht nach versuche er außerdem, unangenehme Vorfälle zu vertuschen, die Kontrolle zu übernehmen und seinen Mitbewohnern vorzuschreiben, was sie zu tun haben. "Er begibt sich gern in die Opferrolle", urteilte sie in der Late-Night-Show über ihren einstigen Mitbewohner. Godfrey hielt bei dem Gespräch zunächst dagegen und zeichnete ein ganz anderes Bild vom Ex-Profi. Er beschrieb Christian als "verletzt" und "geradlinig". Ein endgültiges Urteil wollte sich der einstige GNTM-Teilnehmer allerdings noch nicht erlauben – zuvor möchte er sich die ausgestrahlten Folgen in Ruhe anschauen und sich dann eine Meinung bilden.

In den vergangenen Folgen fiel Tessa durch ihren Schmuggel auf. Tessa hatte am zweiten Abend heimlich eine Teigtasche aus dem Luxusbereich über den Zaun in den Gartenbereich geschoben, direkt zu Anouschka Renzi (62). Big Brother holte den Videobeweis heraus und machte klar: Das bleibt nicht ohne Folgen. "Es ist mein Spiel, es sind meine Regeln. Eine Person unter euch hat gestern offenkundig gegen meine Regeln verstoßen. Das wird Konsequenzen haben", kündigte die Stimme von Big Brother an. Die Strafe saß: Tessa musste den Luxusbereich verlassen und in den Gartenbereich umziehen.

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Joyn Christian Lell, Tessa Bergmeier, Nina Bridney und Nikola Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Tessa Bergmeier, Promi-BB-Kandidatin 2026