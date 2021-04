Für welchen Hauptdarsteller schlagen mehr Fan-Herzen? Am 23. April feierte die neue Serie "Shadow And Bone" ihr Debüt auf Netflix – und schoss dort direkt durch die Decke. Zahlreiche Fans sind total begeistert von der düsteren Buchverfilmung. Das liegt sicherlich zum Großteil auch am Cast: Die hübsche Newcomerin Jessie Mei Li (25) spielt die Hauptfigur Alina. Auch ihre männlichen Co-Stars können sich wirklich sehen lassen! Aber wer gefällt den "Shadow And Bone"-Fans besser: Mal oder Alexander?

Alinas bester Freund Maljen Oretsev alias Mal, für den sie schon seit Längerem heimliche Gefühle hegt, wird von Jungschauspieler Archie Renaux (23) verkörpert. Für den Briten ist "Shadow And Bone" zwar nicht das erste, aber mit Abstand das bisher größte Projekt vor der Kamera. Außerdem arbeitet der attraktive 23-Jährige auch als Model. Kein Wunder: Mit seinem hübschen Gesicht und seinem durchtrainierten Body lässt Archie aka Mal sicherlich viele Herzen höherschlagen...

... Aber ist er genau so heiß wie sein "Shadow And Bone"-Konkurrent Alexander alias General Kirigan? Der Schattenbeschwörer wird von Ben Barnes (39) gespielt, den sicherlich viele bereits als Prinz Kaspian aus der "Die Chroniken von Narnia"-Reihe oder auch als die Hauptfigur in "Das Bildnis des Dorian Grey" kennen. In letzterem Film wird er nicht umsonst als einer der schönsten Männer der Welt betitelt. Auch Alina verfällt Alexanders Charme direkt. Wie ist es bei euch: Seid ihr eher Team Mal oder Team Alexander? Stimmt in unserer Umfrage ab!

COURTESY OF NETFLIX Archie Renaux in "Shadow And Bone"

COURTESY OF NETFLIX Ben Barnes in "Shadow And Bone"

DAVID APPLEBY/NETFLIX Jessie Mei Li und Ben Barnes in "Shadow And Bone"

