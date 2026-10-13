Álvaro Soler und Melanie Kroll erfüllen sich "größten Traum"

Álvaro Soler (35) und Melanie Kroll können sich über einen besonderen Neuzugang in ihrem Leben freuen: Der Sänger und das Model kauften ein Haus auf dem spanischen Land. Künftig soll das Anwesen als Rückzugsort für die beiden und ihre zweijährige Tochter dienen. Auf Instagram verkündete das Paar am Sonntag gemeinsam die freudige Nachricht und machte deutlich, wie viel ihm dieser Schritt bedeutet. In dem Beitrag konnten beide ihre Begeisterung kaum verbergen: "Wir haben euch etwas zu sagen. Unser größter Traum wurde wahr! Wir haben uns ein Haus auf dem Land in Spanien gekauft. Wir sind so so so dankbar und glücklich!" Damit beginnt für die Familie ein neues Kapitel. Ihr neues Zuhause im Grünen ist jedoch nicht als dauerhafter Wohnsitz geplant. Vielmehr schafft sich das Ehepaar einen zusätzlichen Ort, an dem es fernab des Trubels gemeinsame Zeit mit seinem Kind verbringen kann.

Den bisherigen Lebensmittelpunkt ersetzt das Landhaus allerdings nicht. Álvaro, Melanie und ihre Tochter bleiben weiterhin in Barcelona wohnen, wo sich ihr gewohnter Alltag abspielt. Das neu erworbene Zuhause ist stattdessen für erholsame Wochenenden und gemeinsame Ferien abseits des Stadtlebens gedacht. Viele Einzelheiten über den Kauf behielten der The Voice Kids-Coach und seine Frau bislang allerdings für sich. So verrieten sie in ihrem Instagram-Beitrag weder, in welcher spanischen Region das Haus steht, noch nannten sie einen konkreten Ort. Nähere Details zu ihrem neuen Rückzugsort verrieten die beiden bislang nicht. Im Mittelpunkt ihrer Ankündigung stand vielmehr, dass der große gemeinsame Wunsch nun Wirklichkeit geworden ist. Barcelona bleibt somit die Heimat der Familie, während das Landhaus künftig als zusätzlicher privater Rückzugsort für freie Tage und längere Urlaube dienen soll.

Dass es die drei immer wieder in die spanische Natur zieht, ist dabei nicht neu. Anfang 2026 hatte Melanie seltene Einblicke in einen gemeinsamen Familienurlaub in den Pyrenäen gewährt. Anlass für die winterliche Reise war Melanies Geburtstag, den die drei inmitten der verschneiten Berglandschaft verbrachten. Auf den Aufnahmen strahlten das Model und der Musiker gemeinsam in die Kamera, während ihre Tochter von ihrer Mutter auf einem Schlitten durch den Schnee gezogen wurde. Mit dem eigenen Landhaus haben Álvaro und Melanie nun einen festen Ort für solche Auszeiten – während ihr Alltag weiterhin in Barcelona stattfindet. Mit dem eigenen Landhaus haben Álvaro und Melanie nun einen festen Ort für solche Auszeiten – während ihr Alltag weiterhin in der Stadt stattfindet.

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Imago Alvaro Soler und Melanie Kroll beim LASCANA Summer Club in Berlin-Friedrichshain

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Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler und Melanie Kroll mit ihrer Tochter

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Instagram / melaniekroll Melanie Kroll, Model