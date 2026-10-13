Sexualstrafprozess: Russell Brand erscheint zum zweiten Tag

Russell Brand (51) ist am Dienstagmorgen zum zweiten Tag seines Sexualstrafprozesses am Southwark Crown Court in London erschienen. Gegen 9:30 Uhr traf der Schauspieler und Comedian am Gerichtsgebäude ein. Ihm werden insgesamt sieben Sexualdelikte zur Last gelegt, darunter Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe. Die Anschuldigungen stammen von sechs Frauen und beziehen sich auf einen Zeitraum von zehn Jahren zwischen 1999 und 2009. Das berichtet unter anderem The Mirror. Russell weist sämtliche Vorwürfe zurück und hatte bei früheren Anhörungen jeweils auf nicht schuldig plädiert. Am zweiten Verhandlungstag sollte die Jury vereidigt werden, die aus zwölf Frauen und Männern bestehen soll. Seine Ehefrau Laura Gallacher (39), die ihn zum Prozessauftakt am Montag noch begleitet hatte, war diesmal nicht an seiner Seite. Der Entertainer erschien allein zur Fortsetzung des Verfahrens.

Der eigentliche Prozess soll den Angaben zufolge voraussichtlich am Mittwochmorgen starten und könnte bis zu zehn Wochen dauern. Geleitet wird das Verfahren von High Court-Richter Mr Justice Bennathan. Russell wird unter anderem beschuldigt, eine Frau während eines Parteitags der Labour-Partei in einem Hotelzimmer in Bournemouth vergewaltigt zu haben. Außerdem soll er eine Mitarbeiterin eines Fernsehsenders und eine Angestellte eines Radiosenders sexuell angegriffen haben. Bereits am ersten Prozesstag hatte die Auswahl der Geschworenen begonnen – aus einer Gruppe von rund 50 Personen. Dabei wurden die Personen gefragt, ob sie eine Dokumentation von Channel 4 oder einen Artikel der Times aus dem Jahr 2023 über frühere Anschuldigungen gegen Russell gesehen beziehungsweise gelesen hätten. Sechs Personen, die sich an diese Berichterstattung erinnerten, entließ der Richter aus dem Auswahlverfahren.

Vor dem Gerichtsgebäude zeigte sich Russell mit aufgeknöpftem Hemd und einer sehr locker sitzenden Krawatte. Nach der Sicherheitskontrolle begab sich der Schauspieler in den Gerichtssaal im dritten Stock. Während Laura ihren Ehemann am Montag noch zum Auftakt des Prozesses begleitet hatte, kam Russell am zweiten Tag ohne sie zum Gericht. Der Schauspieler, Comedian und Podcaster lebt inzwischen in den USA. Für die Dauer des laufenden Verfahrens befindet er sich gegen Kaution auf freiem Fuß. Die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen hat er von Beginn an durchgehend zurückgewiesen. Auch bei den bisherigen Gerichtsterminen erklärte er sich in allen Punkten für nicht schuldig. Nach der Vereidigung der zwölf Geschworenen soll das Gericht ab Mittwoch mit der inhaltlichen Verhandlung der sieben Anklagepunkte beginnen. Wie lange sich das Verfahren in London tatsächlich hinzieht, hängt nun vom weiteren Verlauf der Beweisaufnahme ab – nach aktueller Planung des Gerichts ist ein Zeitraum von bis zu zehn Wochen vorgesehen.

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Getty Images Russell Brand kommt zum Southwark Crown Court in London an

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Getty Images Russell Brand und Laura Gallacher verlassen das Southwark Crown Court in London nach einer Anhörung zu Vorwürfen, die er bestreitet

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Getty Images Ankunft von Russell Brand am Southwark Crown Court in London