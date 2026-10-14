Brustkrebs: Ricky Gervais' Partnerin ist vollständig genesen

Erleichternde Nachrichten von Jane Fallon: Die Autorin und langjährige Partnerin des Komikers Ricky Gervais (65) hat ihre Brustkrebserkrankung überwunden und gilt inzwischen als krebsfrei. Ganz ohne Beschwerden ist ihr Alltag dennoch nicht. Nach dem Besuch einer Veranstaltung am Dienstagabend trat Jane früher als geplant den Heimweg an. Wie die Daily Mail berichtet, macht ihr das weiterhin eingenommene Medikament Tamoxifen zu schaffen. Es löse bei ihr unvermittelt eine starke Erschöpfung aus, weshalb sie den Abend nicht bis zum Ende genießen konnte. Zu Hause kuschelte sie sich dann mit ihrer Katze Pickle ins Bett und teilte davon ein Foto. Zudem überlegte sie, es sich mit einer Schüssel Mac and Cheese im Bett gemütlich zu machen. Über ihren vorzeitigen Aufbruch erklärte sie, sie habe einen wundervollen Abend gehabt, sei dann aber von der typischen Tamoxifen-Müdigkeit überrollt worden und habe sich deshalb früh verabschiedet.

Entdeckt worden war der Brustkrebs im frühen Stadium im Dezember 2025 bei einer routinemäßigen Mammografie. Ihre Diagnose machte Jane am 12. März 2026 öffentlich. Bei einem ersten Eingriff entfernten die Mediziner den Tumor samt einem Rand gesunden Gewebes. Im April berichtete die Schriftstellerin über das Ergebnis des Eingriffs und zeigte sich erleichtert über den Verlauf der Behandlung. Anschließend war noch eine zweite Operation nötig, die ebenfalls erfolgreich verlief. Mittlerweile ist Jane vollständig genesen. Trotzdem bekommt sie die Folgen der Therapie weiterhin zu spüren. Das Medikament kommt üblicherweise nach Operation und Bestrahlung zum Einsatz, um verbliebene Krebszellen zu bekämpfen und das Risiko eines Rückfalls zu senken. Bei Jane geht die Einnahme jedoch nach eigenen Angaben mit einer kräftezehrenden Nebenwirkung einher: Die plötzlich auftretende Müdigkeit kann ihren Alltag noch immer deutlich beeinträchtigen.

Rückhalt bekommt Jane dabei von ihrem langjährigen Partner. Die beiden lernten sich 1982 während ihres Studiums am University College London kennen. Zwei Jahre später bezogen sie gemeinsam eine Wohnung im Londoner Stadtteil King's Cross. Inzwischen sind die Autorin und der Comedian seit rund 44 Jahren ein Paar. Geheiratet haben sie bislang nicht, auch gemeinsame Kinder bekamen sie nicht. Im Podcast von Ateh Jewel erklärte die Autorin Anfang 2026, dass sie schon als Mädchen weder von einer Hochzeit noch von einer Mutterrolle geträumt habe. Auch Ricky stellte ihre Partnerschaft in der Vergangenheit einer Ehe gleich. Ihre inoffizielle Partnerschaft habe schließlich länger gehalten als so manche echte Ehe. Zuletzt brachte der Komiker eine Hochzeit dann aber doch ins Gespräch: Er erklärte, Jane aus steuerlichen Gründen heiraten zu wollen.

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Getty Images Jane Fallon bei der VIP-Vorführung von "The Muppets Most Wanted", 2014

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Getty Images Ricky Gervais mit seiner Partnerin Jane Fallon im Mai 2025

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Imago Ricky Gervais und Jane Fallon bei der BAFTA LA Primetime Emmy Awards Tea Party, 2006

Wie findet ihr Janes offenen Umgang mit ihrer Brustkrebs-Behandlung und den Nebenwirkungen? Sehr stark – solche ehrlichen Einblicke machen Mut und schaffen Bewusstsein. Absolut verständlich, dass sie auch die schwierigen Tage nicht verschweigt. Ergebnis anzeigen