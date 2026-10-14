So verbringen König Charles und Camilla ihre Abende daheim

Bei König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) geht es am Abend offenbar ganz entspannt zu. Statt sich ins gesellschaftliche Leben zu stürzen, genießen die beiden lieber ruhige Stunden mit einem Buch. In der BBC-Dokumentation "The Book That Changed My Life", die am Mittwoch ausgestrahlt werden soll, gewährt Camilla einen seltenen Einblick in diese private Routine. "Mein Mann und ich lesen tatsächlich vor dem Abendessen, wir sitzen einfach gerne ruhig da und lesen", erzählt die Königin. Dass Bücher für sie weit mehr als ein Zeitvertreib sind, zeigt sich in der Dokumentation ebenfalls: Beim Lesen kann Camilla offenbar so sehr in eine Geschichte eintauchen, dass sie emotional mitgerissen wird.

Während Charles beim Lesen offenbar schon mal in schallendes Gelächter ausbricht, geht Camilla eine Geschichte manchmal besonders nahe. Die Königin verrät, dass ihr beim Schmökern sogar die Tränen kommen können. "Wenn ich tief in einem Buch versunken bin, höre ich ihn gelegentlich wegen irgendetwas vor Lachen brüllen. Das lenkt sehr ab. Oder ich fange plötzlich an zu weinen", erzählt sie. Für Camilla ist Literatur eine Möglichkeit, Abstand vom Alltag zu gewinnen und in fremde Lebenswelten einzutauchen. Auch für ihre persönliche Entwicklung spielt das Lesen eine wichtige Rolle: Weil sie die Schule früh verließ, betrachtet sie Bücher als wertvolle Quelle des Wissens über Menschen und das Leben.

Dass Camilla heute so gerne liest, hat auch mit ihrer Kindheit zu tun. Schon damals wurde ihr regelmäßig vorgelesen. Ihre Begeisterung für Bücher möchte sie inzwischen mit anderen teilen: Mit ihrem Literaturprojekt "The Queen's Reading Room" wirbt sie dafür, dass mehr Menschen zum Buch greifen. Auch mit Charles verbindet sie offenbar die Freude an ruhigen Momenten und gemeinsamem Lachen. 2005 heirateten die beiden, 2025 feierten sie ihren 20. Hochzeitstag. Was ihre Ehe so lange zusammenhält, erklärte Camilla bereits im vergangenen Jahr gegenüber HELLO!: "Was ist das Geheimnis? Ich weiß es nicht ... nun ... ich nehme an, es ist eigentlich einfach eine Art Freundschaft. Über dieselben Dinge lachen, das Leben meistern. Ich nehme an, das hier nimmt die meiste Zeit in Anspruch."

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Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, USA-Staatsbesuch am 30. April 2026

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Getty Images König Charles III. bei einem Besuch mit Königin Camilla im Community-Hub The Warehouse in Newtownards

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Getty Images Bei der Queen’s Reading Room-Empfang: Queen Camilla und König Charles III.in Clarence House