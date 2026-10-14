Mike Tyson ringt noch immer mit dem Tod seiner Tochter

Manche Ereignisse begleiten einen durchs Leben - so auch Mike Tyson (60). In der vierteiligen Netflix-Dokumentation "Tyson" spricht der frühere Schwergewichtsboxweltmeister über den Verlust seiner Tochter Exodus, die 2009 im Alter von vier Jahren nach einem tragischen Unfall im Haus seiner Familie in Phoenix ums Leben gekommen ist. Als sich das Unglück ereignete, hielt sich Mike in Las Vegas auf. In den Aufnahmen ist zu sehen, dass ihn die Erinnerung auch mehr als 17 Jahre später tief bewegt. Auf die Frage, wie er nach dem Tod seines Kindes überhaupt habe weitermachen können, findet Mike keine klare Antwort. "Ich weiß es nicht. Ich arbeite immer noch daran", gesteht der Sportler. Zugleich sprach der ehemalige Boxweltmeister darüber, was ihm für den Umgang mit der Trauer mitgegeben worden sei: "Mir wurde gesagt, dass der Schmerz nie aufhört, aber man lernt, darüber hinwegzukommen."

Schon in der Vergangenheit hatte Mike öffentlich beschrieben, wie sehr ihn der Tod seiner Tochter geprägt hat. "Ich bin Mitglied eines exklusiven Clubs geworden, dem niemand beitreten möchte", erklärte er damals im Interview mit Reuters. Der Tod seiner Tochter war ein tragischer Unfall: So hatte sie sich nach damaligen Angaben der Polizei in einem Kabel verfangen, das unter der Konsole eines Laufbands im Familienhaus hing. Gefunden wurde das Mädchen von ihrem damals siebenjährigen Bruder Miguel Leon. Exodus wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, doch trotz der medizinischen Versorgung starb sie am folgenden Tag. Sie war das gemeinsame Kind des Boxers und seiner früheren Partnerin Sol Xochitl.

Auch Miguel stammt aus dieser Beziehung. Er kommt in der Doku ebenfalls zu Wort und blickt auf den Moment zurück, der ihn sehr geprägt hat. "Das ist tatsächlich eine meiner allerersten Erinnerungen", schilderte er. Die Dokumentation nähert sich den damaligen Ereignissen somit aus der Perspektive mehrerer Familienmitglieder und zeigt, welche Spuren der Unfall bei ihnen hinterlassen hat. Mike ist Vater von insgesamt sieben Kindern. Mehrere von ihnen treten ebenfalls in der Doku auf und berichten darüber, wie es war, mit ihrem berühmten Vater aufzuwachsen. Neben den tragischen Lebensereignissen und seinem Werdegang gibt es in Mikes Leben auch einen anderen Punkt, der ihn beschäftigt. Vor Kurzem sprach er nämlich in einem Gespräch mit TMZ über sein Vermächtnis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Tyson im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Milan Tyson, Mike Tyson, Miguel Tyson, Morocco Tyson und Lakiha Tyson im März 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Tyson und Trevor Berbick im Jahr 1986