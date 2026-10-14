Vanessa Mai packt über pikantes Angebot eines Fans aus

Vanessa Mai (34) erreichen über die sozialen Medien offenbar die unterschiedlichsten Anfragen – doch eine Nachricht, die kürzlich in ihrem Instagram-Postfach landete, verschlug selbst ihr die Sprache. In der neuen Folge ihres Podcasts "Schön laut", den sie gemeinsam mit ihrer Freundin, der Moderatorin Lola Weippert (30), aufnimmt, plauderte die Sängerin über das kuriose Angebot eines männlichen Nutzers. "Du, ich kann jetzt richtig Geld machen. Ich habe eine Nachricht auf Instagram bekommen: Mir hat einer geschrieben, ob er für 1.000 Euro meinen getragenen String haben kann", berichtete sie ihrer Podcast-Partnerin. Begeistert war die Musikerin von dem Vorschlag allerdings überhaupt nicht: "Oh mein Gott, es ist so schlimm", fügte sie hinzu. Sie betonte jedoch ausdrücklich, dass sie das lukrative Angebot nicht annehmen und ihre Wäsche verkaufen werde.

Für Vanessa stellt sich vor allem die Frage, warum manche Menschen ihren Kleidungsstil auf diese Weise interpretieren. Selbst empfindet die Sängerin ihre Outfits keineswegs als aufreizend. Umso mehr wundert sie sich darüber, dass ihre Kleidung bei einigen Zuschauern offenbar ganz andere Assoziationen hervorruft. Selbst wenn sie mal einen glitzernden Tanga trage, der seitlich hervorblitzt, sei das für sie in erster Linie ein modisches Statement – und eben kein besonders aufreizender Look. Die Interpretation, die manche Follower in ihre Bühnen- und Alltagsoutfits hineinlesen, kann sie daher nur schwer nachvollziehen. Genau diese Diskrepanz zwischen ihrer eigenen Wahrnehmung und den Reaktionen im Netz thematisierte sie in der Podcastfolge offen. Ihre Konsequenz aus der ungewöhnlichen Nachricht: Der String bleibt dort, wo er hingehört – in ihrem eigenen Kleiderschrank.

In derselben Episode von "Schön laut" ging es außerdem um ein weiteres pikantes Thema: Intimität in luftiger Höhe. Lola deutete an, dem sogenannten Mile High Club bereits anzugehören, Details behielt die Moderatorin allerdings für sich. Eine andere Erfahrung teilte sie dagegen offen: Einmal sei sie vom Bordpersonal zurechtgewiesen worden, weil sie in der Businessclass eng an einen Mann gekuschelt auf einem Sitz gesessen habe. Für Vanessa selbst sind solche intimen Momente über den Wolken allerdings nichts, was sie besonders reizvoll findet. Die Sängerin hat Flugangst und beschäftigt sich an Bord lieber mit anderen Dingen – am liebsten lenkt sie sich mit Essen ab. Auch außergewöhnliche Orte für intime Momente stehen bei ihr generell nicht hoch im Kurs. "Mich kickt das nicht so", stellte die Musikerin in dem Podcast klar und ergänzte: "Ich bin da sehr pragmatisch unterwegs."

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Warner Music Group Vanessa Mai, Sängerin

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Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Oktober 2024

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Getty Images Vanessa Mai bei "Holiday on Ice" im Januar 2024