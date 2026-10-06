Ausgeraubt: Vanessa Mai erlebt böse Überraschung auf Tour

Vanessa Mai (34) erlebt mitten auf ihrer laufenden Tour eine böse Überraschung: In der Nacht brechen Diebe in ihr Auto ein und räumen den Wagen komplett leer. In der aktuellen Folge des Podcasts "Schön laut" erzählt die Sängerin Lola Weippert (30) von dem Vorfall. "Ja, was soll ich sagen, das ganze Auto ist ausgeräumt", stellt Vanessa gleich zu Beginn fassungslos fest. Ausgerechnet in dieser Nacht hatte die 34-Jährige fast ihr gesamtes Reisegepäck im Wagen gelassen, weil am nächsten Morgen eine schnelle Weiterfahrt geplant war. Die Täter erbeuteten unter anderem ihre Koffer, Kreditkarten und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Auch Tour-Outfits, Schuhe und Vanessas Make-up-Tasche verschwanden. Besonders ärgerlich: Unter den gestohlenen Sachen befinden sich zudem ihre für die Auftritte benötigten In-Ears, ihre Pässe und sogar ihre Antibabypille. Damit fehlen der Musikerin nicht nur wertvolle und persönliche Gegenstände, sondern auch wichtige Dinge für ihre weitere Tour.

Besonders der Gedanke, dass die Täter nun private Fotos und andere persönliche Gegenstände besitzen, belastet Vanessa: "Das fühlt sich so eklig an, dass die das alles haben." Auch der Verlust ihrer Antibabypille macht der Sängerin Sorgen. "Ich hab jetzt auch keinen Bock, keine Pille zu nehmen, und dann ist der ganze Hormonhaushalt durcheinander", erklärt sie. Vanessa macht sich deshalb selbst Vorwürfe, weil sie ihr Gepäck entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit im Auto gelassen hat. "Wie dumm einfach nur, diese Sachen drin zu lassen", ärgert sie sich. Lola widerspricht dieser Selbstkritik jedoch deutlich. "Du hörst jetzt auf, dich selbst runterzumachen, wieso das passiert ist. Das ist eine dumme Täter-Opfer-Umkehr!", stellt die Moderatorin klar.

Einen kleinen Lichtblick gibt es trotz des schmerzhaften Verlusts: Vanessas Ehemann Andreas Ferber hatte den Laptop am Vorabend zufällig aus dem Auto genommen. Damit blieb zumindest dieses Gerät von den Einbrechern verschont. Für Andreas stand nach dem Schock ohnehin etwas anderes im Vordergrund. "Zum Glück ist uns nichts passiert", beruhigte er seine Frau, wie sie im Podcast erzählt. Dieser Gedanke hilft der Musikerin dabei, den Einbruch einzuordnen. "Ich nehme es für mich mit und werde noch ein bisschen dankbarer durchs Leben gehen", erklärt Vanessa, die jeden Tag vor dem Schlafen betet. Trotz des entstandenen Tourchaos richtet sie ihren Blick damit auf das, was für sie nach dem Einbruch wirklich zählt.

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Imago Vanessa Mai bei "Immer wieder sonntags" im Wasserpark Rulantica, Rust, 05.07.2026

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Imago Lola Weippert zu Gast in der NDR Talk Show in Hamburg am 5.06.2026

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AEDT Vanessa Mai und Andreas Ferber im Dezember 2022