Businessclass-Beef: Vanessa Mai kassiert Ansage im Flugzeug

Vanessa Mai (34) erlebte auf einem Langstreckenflug von Deutschland nach Los Angeles eine ungewöhnliche Szene. Die Sängerin hatte sich für den Trip ausnahmsweise ein Ticket in der Businessclass gegönnt, weil sie direkt nach der Landung arbeiten musste, wie sie jetzt im Podcast "StarTreff" von Schlagerradio erzählt. Nach einigen Flugstunden, die sie in gemütlichen Joggingklamotten zum Entspannen nutzte, machte sie sich dann auf den Weg zur Bordtoilette – doch eine Flugbegleiterin hielt sie energisch auf: Das stille Örtchen für die Economyclass befinde sich am anderen Ende des Ganges. Für Vanessa eine kuriose Reaktion: "Mir ist es wurscht, ob Economy- oder Businessclass, aber mir geht's um diese Bewertung oder Abstempeln in ein paar Sekunden aufgrund der Äußerlichkeiten oder der Klamotten", stellt sie klar.

Über die Vorstellung, man müsse sich für einen Flug in der Businessclass extra herausputzen, kann Vanessa vor allem auf einem rund 14-stündigen Flug nur lachen. Statt auf Bluse und Bügelfaltenhose setzt die 34-Jährige bei solchen Gelegenheiten am liebsten voll auf Bequemlichkeit und einen maximalen Wohlfühlfaktor. Schon Anfang des Jahres zeigte sie sich auf Instagram im grauen Kapuzenpullover, Jogginghose und ohne Make-up auf einer Flugzeugtoilette, um dort praktische Beauty-Tipps für sehr lange Reisen mit ihrer Community zu teilen.

Privat hat Vanessa, die 1992 im süddeutschen Backnang geboren wurde, ihr Glück schon längst gefunden: Seit 2017 ist sie mit ihrem Manager Andreas Ferber verheiratet, in dem sie auch ihren besten Freund sieht, wie sie einst betonte. Dass die beiden ein extrem gut eingespieltes Team sind, zeigte sich zuletzt auch in einer charmanten Anekdote: Vanessa bestellte sich ihr eigenes Geburtstagsgeschenk kurzerhand selbst und legte Andreas anschließend einfach die Rechnung auf den Tisch.

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Instagram / vanessa.mai Sängerin Vanessa Mai, August 2025

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Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Sängerin

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Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021