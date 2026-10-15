21. Geburtstag: Neue Fotos von Prinz Christian in Uniform

Heute feiert Dänemarks Kronprinz seinen 21. Geburtstag. Zu diesem Ehrentag veröffentlicht das Königshaus neue Porträts von Prinz Christian (21) – und die zeigen ihn erstmals in der traditionellen roten Galauniform der königlichen Leibgarde. Doch nicht nur das: Auf den Porträts trägt Christian außerdem das Großkommandeurskreuz, das ihm von seinem Vater König Frederik X. (58) verliehen wurde. In einem Statement, das unter anderem Ekstrabladet vorliegt, heißt es: "Der Rang eines Großkommandeurs ist der höchste Grad des Dannebrog-Ordens, der ausschließlich fürstlichen Personen verliehen wird, die bereits Elefantenritter sind." Die Aufnahmen entstanden kurz vor dem Geburtstag im Palais Christian VII. auf Schloss Amalienborg.

Insgesamt dürfen aktuell nur sieben Menschen diese Auszeichnung tragen. Neben Christian, seinem Vater und Königin Mary wurde das Kreuz des Großkommandeurs auch Königin Margrethe (86), Prinz Joachim, Prinzessin Benedikte und König Carl Gustaf (80) von Schweden verliehen. Für den jungen Thronfolger markiert das Präsent seines Vaters einen weiteren wichtigen Schritt innerhalb des dänischen Königshauses. Trotz der Fanfare um die neuen Porträts soll Christian seinen Geburtstag wohl nur im kleinen Kreis feiern. Fie West, Königshausexpertin bei B.T., geht nicht davon aus, dass der Thronfolger mit dem Volk feiern wird – stattdessen wird er wohl mit seiner Familie und Freunden in das neue Lebensjahr starten.

Christian kam am 15. Oktober 2005 zur Welt und ist als ältester Sohn von König Frederik der dänische Thronfolger. Als künftiger Monarch soll er einmal unter dem Namen Christian XI. in die Geschichte eingehen. Die Vorbereitung darauf läuft schon sein ganzes Leben lang. In der Dokumentation "Min vej - kronprins Frederik 50 år" erklärt König Frederik: "Wenn Christian mich nach seiner Zukunft nach mir fragen würde, würde ich ihm ziemlich geradeheraus antworten, was es aus meiner Sicht bedeutet, König und Monarch zu sein, ohne allzu viel Aufhebens darum zu machen." Dennoch will er seinem Sohn nie das Gefühl geben, König zu sein sei etwas, wovor man Angst haben müsse. Frederik erinnere sich selbst sehr gut daran, wie es war als Thronfolger aufzuwachsen und welcher Druck auf einem lastete. Deswegen wolle er es Christian so einfach wie möglich machen.

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Kongehuset © Royales Porträt von Prinz Christian, 2026

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Kongehuset © Royales Porträt von Prinz Christian, 2026

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Getty Images König Frederik X. und Kronprinz Christian beim Sommerferien-Auftakt in Gråsten, Juli 2026