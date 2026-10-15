"100 Prozent": Stefano Zarrella träumt von eigener Familie

Stefano Zarrella (35) hat klare Vorstellungen von seiner Zukunft – und dazu gehört auch eine eigene Familie. Im Podcast "tigges trifft" spricht der Social-Media-Star mit Gastgeber Sebastian Tigges (41) offen über seinen Wunsch nach Kindern und einer festen Partnerschaft. Auf die Frage, ob er sich sehr nach einer eigenen Familie sehne, muss er nicht lange überlegen: "Ja, klar. 100 Prozent", antwortet er. Dabei geht es ihm nicht nur um Nachwuchs, sondern vor allem um eine Partnerin, mit der er sein Leben teilen kann. "Einfach einen Menschen neben dir haben, der mit dir durch dick und dünn geht, der das Beste für dich möchte, der dich unterstützt", beschreibt der Koch seine Vorstellung einer glücklichen Beziehung. Und weiter: "Eine Person, die dir guttut, die dich einfach besser macht." Gegenseitige Unterstützung spielt für Stefano also eine besonders große Rolle.

Wie schön eine solche Partnerschaft sein kann, erlebt er in seiner eigenen Familie. Sowohl seine Eltern als auch sein Bruder Giovanni Zarrella (48) und dessen Ehefrau Jana Ina (49) sind schon seit vielen Jahren zusammen. Solche Beziehungen machen ihm offenbar Hoffnung, dass auch er eines Tages sein persönliches Familienglück findet. "Das ist einfach schön, wenn man so eine Liebesgeschichte schreibt, weißt du", schwärmt Stefano. Besonders beeindruckt ihn, wenn Paare über Jahrzehnte zusammenbleiben und eine Familie gründen. "Am Ende ist es das Schönste auf der Welt. Und wer wünscht sich das nicht?", meint er. Trotz seiner Sehnsucht möchte der Influencer allerdings nichts überstürzen. "Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich wünsche es mir nicht. Aber es muss halt passen, alles zu seiner Zeit", erklärt er. Unter Druck setzt er sich deshalb nicht. "Ich mache mir gar keinen Stress", betont Stefano.

Ganz neu ist das Thema für den Food-Influencer nicht. Schon vor rund einem Jahr hatte er in der Kochshow Grill den Henssler davon geschwärmt, wie seine Eltern und sein Bruder ihm ein glückliches Familienleben vorleben. Eine gemeinsame Zukunft hatte Stefano schließlich schon einmal mit einer Partnerin geplant: Mit Romina Palm (27) war Stefano sogar verlobt, bevor ihre Beziehung 2023 in die Brüche ging. Auch darauf kommt er im Podcast zu sprechen und erzählt, wie er damals mit der Trennung und dem öffentlichen Interesse an seinem Privatleben umging. An seinem Wunsch nach einer eigenen Familie hat sich offenbar nichts geändert. Wann er diesen verwirklichen wird, lässt Stefano allerdings offen.

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Imago Bei der Premiere von "Michael" in der Uber Eats Music Hall: Stefano Zarrella in Berlin

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Instagram / giovannizarrella Stefano, Maria und Giovanni Zarrella, Juli 2026

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Content-Creator