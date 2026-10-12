Wehrdienst: Prinz Christian hat "am ganzen Körper gezittert"

Prinz Christian (20) von Dänemark zeigt sich ungewöhnlich offen. Anfang 2025 trat der Thronfolger seinen viermonatigen Wehrdienst im Gardehusarenregiment im dänischen Slagelse an – und auf dem Weg dorthin war von Gelassenheit offenbar wenig zu spüren. Gegenüber der Zeitung Politiken erzählte der damals 19-Jährige nun, wie nervös ihn die Situation machte. Er kannte niemanden und wusste nicht, was ihn erwarten würde. "Ich erinnere mich, dass ich auf der Fahrt dorthin am ganzen Körper zitterte, ich war supernervös und dachte mir so: 'Ähm, bin ich mir sicher, dass ich das wirklich will?'", gestand Christian. "Ich hatte tatsächlich große Zweifel und dachte: 'Was ist, wenn es mir nicht gefällt?'"

Auch die erste Zeit in Uniform war für ihn offenbar eine Herausforderung. Die vielen neuen Aufgaben hätten die Auftaktwoche besonders hektisch gemacht. Christian versuchte deshalb, nicht zu weit vorauszudenken, sondern eine Woche nach der anderen zu nehmen. Besonders positiv blieben ihm die Geländeübungen und die Kameradschaft unter den Rekruten in Erinnerung. Die abschließende REX-Übung brachte ihn dagegen an seine Grenzen – zeitweise habe ihm sogar der Kopf geschwirrt. Eine militärische Laufbahn ist für dänische Thronfolger keine Pflicht. Christian betonte zudem, dass seine Familie ihn zu diesem Schritt nicht gedrängt habe. Der Wunsch, den Wehrdienst anzutreten, sei von ihm selbst gekommen. Und offenbar entwickelte sich aus der anfänglichen Unsicherheit schnell echte Begeisterung: Nach den vier Monaten bewarb er sich an der Offiziersschule und setzte seine Ausbildung fort.

Im Juni 2026 wurde Christian zum Sekondløjtnant ernannt, dem niedrigsten Offiziersrang in Dänemark. Seine Ausbildung zum Løjtnant soll er im Sommer 2027 abschließen. Bei einem feierlichen militärischen Termin war auch seine Familie dabei: Königin Mary fotografierte ihren Sohn, König Frederik X. sowie Prinz Vincent und Prinzessin Josephine begleiteten ihn ebenfalls. Prinzessin Isabella fehlte bei dem Termin. Wie es danach militärisch weitergeht, hält sich Christian offen. "Ich habe mich noch auf nichts Festes festgelegt. Ich bin offen für alles, was kommen könnte, und schaue mir die verschiedenen Möglichkeiten an", erklärte er gegenüber Politiken. Auch einen Auslandseinsatz kann er sich grundsätzlich vorstellen: "Sollte es zu einem Auslandseinsatz kommen und ich die Gelegenheit dazu bekäme, fände ich das auf jeden Fall interessant." Ob dieser eines Tages etwa nach Lettland oder Grönland führen könnte, ließ er offen. Die Entscheidung darüber liegt ohnehin bei den dänischen Streitkräften.

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Getty Images Kronprinz Christian nimmt an der Leutnantsausbildung der dänischen Streitkräfte in Slagelse teil

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Getty Images König Frederik X. und Kronprinz Christian beim Sommerferien-Auftakt in Gråsten, Juli 2026

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Getty Images König Frederik X, Königin Mary, Kronprinz Christian, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine bei Christians Ernennung zum Leutnant in Slagelse