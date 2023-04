"Seltsam": David Beckham spricht offen über Zwangsstörung

David Beckham (47) gibt einen Einblick in sein Privatleben! Vor rund zehn Jahren hing der Sportler seine Fußballkarriere an den Nagel. Dem Spielfeld blieb er aber nicht komplett fern: Er ist Miteigentümer und Präsident von gleich zwei Vereinen. Bald startet aber auch ein weiteres Projekt für den vierfachen Vater: David bringt seine eigene Netflix-Dokumentation raus – und darin gibt er auch Details über seine Zwangsneurose preis!

Wie The Sun jetzt berichtet, wurden die ersten Ausschnitte der mehrteiligen Dokumentation des 47-Jährigen bei einem Medien-Event in London gezeigt. "Wenn alle im Bett sind, gehe ich herum, putze die Kerzen, schalte das Licht auf die richtige Einstellung und sorge dafür, dass alles ordentlich ist", erzählt David von seiner Zwangsstörung in einem der Teaser. Der Fokus seiner Neurose seien die Kerzen: "Ich schneide das Kerzenwachs ab, ich putze die Gläser. Was mich am meisten stört: der Ruß um das Innere einer Kerze... Ich weiß, es ist seltsam."

Wie David schon vor einigen Jahren verraten hatte, leidet er auch unter einer Form des Tourette-Syndroms, die diese Angewohnheiten noch verstärken. Er habe schon oft versucht, diese Dränge unter Kontrolle zu bekommen, sei aber immer gescheitert. "Ich habe es versucht, aber ich kann einfach nicht damit aufhören", hatte er im TV-Interview mit Time Lovejoy erklärt.

Anzeige

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

Anzeige

Getty Images David Beckham, 2022 in Florida

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de