Nach Doku-Erfolg startet David Beckham bei Netflix neu durch

David Beckham (51) startet nach dem Riesenerfolg seiner Netflix-Dokumentation "Beckham" offenbar eine weitere Produktion mit der Plattform. Sein Markenpartner Jamie Salter verkündete die Nachricht bei der Leaders Conference an der Stamford Bridge. "Nach der Beckham-Dokumentation auf Netflix dreht er weitere Episoden mit dem Sender. David Beckham und Netflix machen eine weitere Show, was wirklich cool ist", schilderte Jamie. Um welches Format es sich genau handelt, bleibt allerdings noch offen. Weder ein Titel noch Details zum Inhalt oder ein Starttermin wurden bislang genannt. Dass David ein weiteres Projekt startet, ist kein Wunder: Die vierteilige Produktion von 2023 brachte dem ehemaligen Fußballstar nicht nur große öffentliche Aufmerksamkeit ein. Sie soll auch seinen Geschäften einen deutlichen Schub gegeben und damit den Weg für neue Möglichkeiten geebnet haben.

Die Doku "Beckham" erschien im Oktober 2023 und erreichte laut Daily Mail schon in ihrer ersten Woche 3,8 Millionen Zuschauer. In vier Episoden blickte David auf zentrale private und berufliche Stationen zurück. Dazu gehörte auch sein berühmter Wechsel zu Real Madrid. Wie sehr die Beckhams von der Doku profitieren, hob Jamie deutlich hervor: "Die letzte Serie hat sein Geschäft durch die Decke gehen lassen. Ebenso geht Victorias Geschäft nach ihrer Dokumentationsserie jetzt durch die Decke." Auch die Zahlen von Davids Firma DRJB Holdings passen zu dieser Entwicklung. Wie The Sun berichtete, erzielte das Unternehmen 2025 einen Vorsteuergewinn von fast 50 Millionen Pfund. Das entsprach einem Plus von 46 Prozent. Der Umsatz kletterte demnach von 72,2 auf 84 Millionen Pfund.

Abgesehen vom Beruflichen möchte der Fußballprofi laut The Sun das angespannte Verhältnis zu seinem Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) verbessern. Kurz vor Victorias jüngster Modenschau in Paris likte David einen Instagram-Beitrag, auf dem Brooklyn mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) zu sehen war. Brooklyn hatte seine Eltern zuvor im Januar in einem sechsseitigen Statement heftig kritisiert, Familienveranstaltungen als "performativ" bezeichnet und erklärt, nicht länger Teil von "Brand Beckham" sein zu wollen. Zuletzt sorgte Brooklyn in Paris erneut für Wirbel. Beim Spaziergang über einen Flohmarkt trug er an der Seite von Nicola ein Shirt mit der Aufschrift "Du checkst es einfach nicht". Spekuliert wird, dass sich die Botschaft gegen David richten könnte.

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Getty Images David Beckham beim Pressetag der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London

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Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham gemeinsam im Urlaub.

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Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham mit seinem Vater David