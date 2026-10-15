Serkan Yavuz' wahre Absichten bei "Bachelor in Paradise"

Serkan Yavuz (33) und Samira Yavuz (32) lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen – allerdings mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen davon, was sie sich von der Show erhofften. In einer neuen Folge von Samiras Podcast "Main Character Mode" blicken die beiden Realitystars nun auf ihre Anfänge zurück. Dabei gesteht Serkan, dass er damals überhaupt nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung war. Stattdessen wollte er einfach eine gute Zeit haben und die Kuppelshow nach ein paar Folgen wieder als Single verlassen. "Kein Bock, zu Hause zu sitzen. Ich gehe da hin, man hat ein bisschen Fun und dann gehe ich halt irgendwo in Folge sieben wieder raus und sage halt einfach so: Ich habe kein Match gefunden", beschreibt er seine ursprünglichen Pläne. Samira ging dagegen deutlich offener an die Sache heran. Sie habe sich schon lange eine eigene Familie gewünscht und könne sich durchaus vorstellen, in der Sendung einen Partner fürs Leben zu finden. "Und dann kamst halt du und deine Devise war halt ganz was anderes", erinnert sie sich.

Doch je besser Serkan seine spätere Ehefrau kennenlernte, desto mehr gerieten seine ursprünglichen Pläne ins Wanken. Vor allem die intensiven Gespräche abseits der Kameras hätten ihm viel bedeutet. "Diese Connection, die ich mit dir habe, habe ich mit allen anderen ja gar nicht", erinnert er sich an seine damaligen Gefühle. Trotzdem habe er versucht, die aufkeimende Zuneigung zu verdrängen. "Ich wollte es irgendwie so ein bisschen verdrängen, weil ich keinen Bock hatte, nicht wieder Gefühle, Liebe, blabla", erzählt er. Dass er Samira mit seinem Verhalten verletzte, sei ihm zunächst gar nicht bewusst gewesen. "Das ist mein größtes Manko und mein größter Fehler gewesen, dass ich immer nur irgendwo an mich gedacht habe", räumt der Realitystar heute ein. Zum Wendepunkt wurde schließlich der Moment, als Samira ihre Koffer packte und die Show verlassen wollte. Sogar jemand aus der Produktion habe ihm damals ins Gewissen geredet: "Die mag dich wirklich, ne? Und wenn du sie magst, ihr wirkt sehr harmonisch, dann solltest du vielleicht mal deine Sachen überdenken." Diese Worte hätten bei ihm etwas ausgelöst. "Dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich dachte mir so: 'Ey, scheiße, Alter, ich mag die wirklich so, die tut mir gut'", erzählt Serkan.

Aus dem Kennenlernen vor der Kamera wurde schließlich eine feste Beziehung. Samira und Serkan heirateten und bekamen ihre beiden Töchter Nova und Valea, bevor ihre Ehe 2025 in die Brüche ging. Im Podcast sprechen sie auch darüber, wie sehr ihre unterschiedlichen Vorstellungen den Beginn ihrer Beziehung geprägt hätten. Während Samira schon früh den Wunsch nach einer Familie verspürte, musste sich Serkan erst auf den Gedanken an eine feste Partnerschaft einlassen. Inzwischen blicken die beiden nach einer schwierigen Trennungsphase wieder gemeinsam auf ihre Vergangenheit zurück. Sie verstehen sich mittlerweile deutlich besser, verbringen regelmäßig Zeit miteinander und kümmern sich gemeinsam um ihre Töchter. Ein Liebespaar sind sie allerdings nicht mehr, wie Serkan in der Podcastfolge ausdrücklich klarstellt.

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Imago Serkan Yavuz, "The 50"-Kandidat von 2024

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung