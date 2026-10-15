Lisa Akkaya enthüllt brisante Aussagen von Kims Ex-Manager

Lisa Marie Akkaya (25) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Manager, der auch Kim Virginia Grey (31) betreute. Bei der Premiere von Der Promihof sprach die Influencerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Furkan Akkaya (25) im Promiflash-Interview über Aussagen, die sie während ihrer Zeit bei der Agentur mitbekommen haben will. Dabei soll es um den geschäftlichen Umgang mit Kim Virginias öffentlich thematisierter Schwangerschaft und dem Verlust ihres Kindes gegangen sein. "Und dann hörst du so Sätze wie: 'Man müsste es ja mal businesstechnisch betrachten.' Und: 'Es wäre ja businesstechnisch gesehen ein kluger Schachzug, und das müsste man ihr lassen.' Also sorry!", berichtete Lisa empört. Dass ein derart persönliches und schmerzhaftes Schicksal aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet worden sein soll, ging für die Reality-TV-Bekanntheit offenbar deutlich zu weit.

Besonders belastend seien die mutmaßlichen Äußerungen für Lisa und Furkan gewesen, weil sie selbst eine schwere Zeit durchmachten. Damals war die Influencerin mit ihrem Sohn Xavi schwanger, den das Paar nach eigenen Angaben bereits während der Schwangerschaft beinahe verloren hätte. Später starb der kleine Junge im Alter von nur fünf Monaten. Vor diesem Hintergrund habe Lisa den Eindruck gewonnen, dass persönliche Schicksalsschläge innerhalb des Managements vor allem als Möglichkeit betrachtet würden, Aufmerksamkeit zu generieren. Die angeblichen Aussagen ihres früheren Managers sollen deshalb mit dazu beigetragen haben, dass sich das Paar schließlich von der Agentur trennte. "Also, man hat uns quasi als Inspiration gesehen", erklärte Furkan im Gespräch mit Promiflash. Seine Frau machte deutlich, wie sehr sie das damalige Verhalten verletzt habe: "Ja, man fühlt sich ausgenutzt für sein eigenes Trauma, das man hat."

Der ehemalige Manager von Kim Virginia, Mete, hatte zuletzt selbst mit öffentlichen Anschuldigungen gegen die Reality-TV-Bekanntheit für Aufsehen gesorgt. Während ihrer Teilnahme an Promi Big Brother meldete er sich zu Wort und stellte ihre bisherigen Schilderungen rund um die Schwangerschaft und den Verlust ihres Kindes infrage. Unter anderem äußerte er Zweifel an Kims Aussage, dass sie ihr Baby infolge eines Tritts in den Bauch verloren habe. In der Late-Night-Show zur Sendung behauptete Mete außerdem, die Influencerin habe mit Beiträgen über ihre Schwangerschaft und deren tragisches Ende Einnahmen in einem sehr hohen siebenstelligen Bereich erzielt. Eine genaue Summe nannte er dabei nicht. Ob und in welcher Höhe Kim tatsächlich Geld mit den entsprechenden Inhalten verdient hat, ist bislang nicht bekannt.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Furkan und Lisa Marie Akkaya bei der Gala im Medical Inn in Düsseldorf

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