Mit Hati? Alex Molz ist offen für "Prominent getrennt"

Steht Alexander Molz (31) nach dem Sommerhaus der Stars schon das nächste Reality-TV-Abenteuer bevor? Seit Hati Suarez während der Sendung mit ihm Schluss gemacht hat, wird immer wieder über eine mögliche Teilnahme der beiden an Prominent getrennt spekuliert. Wie es aktuell um ihre Beziehung steht, ist allerdings unklar. Im Gespräch mit Promiflash verrät Alex nun, was er von dem Format hält – und zeigt sich durchaus interessiert. "Ich denke, 'Prominent getrennt' ist ein Format mit Anspruch, mit einer Idee", erklärt der Realitystar. Auch das Konzept scheint ihn zu überzeugen: "Es ist interessant für die Zuschauer und ich persönlich sehe mich grundsätzlich fernab vom Beziehungsstatus schon in dieser Art von Show." Eine Teilnahme an der Realityshow, in der ehemalige Paare gemeinsam antreten, könnte sich Alex demnach durchaus vorstellen. Ob er tatsächlich mit Hati dabei wäre, lässt er jedoch offen.

Doch wäre eine erneute gemeinsame TV-Teilnahme nach dem turbulenten Beziehungsaus nicht noch zu früh? Für Alex scheint die Zeit, die seit der Trennung vergangen ist, keine entscheidende Rolle zu spielen. Viel wichtiger sei seiner Meinung nach, welche Erfahrungen man in dieser Zeit gemacht habe. "Findest du nicht, dass dich jeder Tag wirklich so einschneidend verändern kann, dass du jemand anderes bist? Hast du nicht schon mal was erlebt, wo du sagst, das hat mein Leben verändert?", entgegnet er im Promiflash-Interview. Dabei komme es vor allem auf die Intensität der Erlebnisse an. "Und egal, wie viel Zeit, ob einen Abend oder einen Monat: Je nach Intensität, je nach Verbindung auf einer tieferen Ebene ist genug Zeit vergangen, so oder so, für was auch immer. Verstehst du? Es ist viel passiert", führt Alex aus. Was genau er damit meint, verrät er allerdings nicht. Auch eine konkrete Zusage für "Prominent getrennt" bleibt aus.

Für Hati und Alex verlief die gemeinsame Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" alles andere als harmonisch. Während der Dreharbeiten zog Hati schließlich die Konsequenzen und beendete ihre Beziehung vor laufenden Kameras. Ob die beiden inzwischen wieder zueinandergefunden haben oder weiterhin getrennt sind, ist bislang nicht bekannt. Weder Hati noch Alex haben ihren aktuellen Beziehungsstatus eindeutig öffentlich gemacht. Mit seinen jüngsten Aussagen macht der Realitystar zumindest deutlich, dass er einem weiteren gemeinsamen Fernsehprojekt nicht grundsätzlich abgeneigt wäre. Seine Offenheit für "Prominent getrennt" ist allerdings unabhängig davon, ob er sich derzeit in einer Beziehung befindet. Dass seit dem "Sommerhaus" offenbar einiges passiert ist, deutet Alex zwar an, nähere Einblicke in sein Privatleben gewährt er vorerst aber nicht.

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RTL Alexander Molz, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Hati Suarez und Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"