Serkan bereut sein Verhalten während Samiras Schwangerschaft

Serkan Yavuz (33) geht hart mit sich selbst ins Gericht. In einer neuen Folge von Samira Yavuz (32)' Podcast "Main Character Mode" spricht der Realitystar gemeinsam mit seiner Ex über die Zeit, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger war. Rückblickend räumt er ein, dass er damals kaum verstanden habe, welche körperlichen und emotionalen Veränderungen seine Partnerin durchmachte. Sein Urteil über die eigene Haltung fällt deutlich aus: "Ich war einfach ein Neandertaler in meiner Denkweise. Ich war so eingeschränkt in allem einfach so." Erst später habe er begriffen, wie wichtig es sei, auf die Bedürfnisse einer werdenden Mutter Rücksicht zu nehmen. "Das musst du wirklich respektieren, dass die Frau nicht mehr die gleiche ist, wenn sie schwanger wird oder ein Kind bekommt", erklärt er und richtet sich damit auch an andere Männer. Als Partner müsse man akzeptieren, dass man selbst manchmal etwas zurückstecken müsse. Genau das sei ihm damals schwergefallen.

Dabei waren Samira und Serkan schon mit unterschiedlichen Vorstellungen in ihre Beziehung gestartet. Während sie sich schon lange eine eigene Familie gewünscht hatte, wollte er zu Beginn vor allem Spaß haben und sich zunächst nicht fest binden. Später entschieden sie sich zwar gemeinsam dafür, ein Kind zu bekommen, doch als Samira tatsächlich schwanger wurde, kamen bei Serkan plötzlich Ängste auf. "Ich werde jetzt Familienvater. Ich muss jetzt wirklich schaffen, mich auch um die Familie kümmern zu können", erinnert er sich an seine damaligen Gedanken. Er habe das Gefühl gehabt, mehr arbeiten und Geld verdienen zu müssen, um seine Familie versorgen zu können. "Das hat so bei mir was ausgelöst", erzählt er. Auch Selbstzweifel machten sich breit. "Bei mir war es so: Okay, es ist so und so, ich bin nicht mehr gut genug. Es ist so dumm", gesteht der Realitystar. Heute glaubt er, dass offenere Gespräche vieles hätten verändern können. Samira bringt das damalige Problem auf den Punkt: "Das zu wollen ist das eine, aber mit der Realität konfrontiert zu werden, ist was anderes."

Für Samira lag eine weitere Schwierigkeit darin, dass die beiden kaum Zeit gehabt hätten, sich als Paar kennenzulernen, bevor sie Eltern wurden. "Wir kannten uns halt nicht als eigenständige Personen, sondern wir kannten uns eigentlich direkt als Vater und Mutter", erklärt sie. In ihren neuen Rollen hätten sie sich erst richtig kennenlernen müssen, was ihrer Meinung nach viele Probleme mit sich gebracht habe. Dabei betont die zweifache Mutter, dass sie Serkan seinen Kinderwunsch keineswegs absprechen wolle. "Ich glaube, tendenziell warst du bereit für Kinder, weil du die wolltest. Und das zeigst du mir auch, dass du ein Vater sein möchtest und dass du präsent bist", sagt sie zu ihrem Ex-Mann. Allerdings sei er damals noch nicht auf alles vorbereitet gewesen, was das Familienleben mit sich bringt. "Dein Kopf war noch nicht so weit, mit den ganzen Auswirkungen, die das mit sich bringt, umgehen zu können", erklärt Samira. Inzwischen sind die beiden getrennt, kümmern sich aber weiterhin gemeinsam um ihre Töchter Nova und Valea. Nach einer schwierigen Trennungsphase verstehen sie sich mittlerweile wieder deutlich besser und verbringen auch regelmäßig Zeit miteinander.

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Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Oktober 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024