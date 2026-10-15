Lisa Akkaya sicher: Kim hätte sie mehr gefürchtet als Leyla

Lisa Marie Akkaya (25) ist sich sicher: Hätte sie Kim Virginia Grey (31) gegenübergesessen, wäre der Abend für die Reality-Bekanntheit deutlich unangenehmer verlaufen. In der am vergangenen Montag ausgestrahlten "Promi Big Brother – Die Late Night Show" traf Kim auf Mike (34) und Leyla Heiter (30). Im Promiflash-Interview erklärt Lisa nun, warum sie sich an deren Stelle ganz anders verhalten hätte. Als unmittelbar Betroffene der Vorwürfe, die gegen Kim im Raum stehen, hätte sie andere Fragen gestellt und wäre dabei deutlich persönlicher geworden. "Ich glaube, dass es immer eine große Rolle spielt, wer diese Fragen stellt, wer sie anspricht", erklärt Lisa. Wenn die Fragen von jemandem kämen, der selbst betroffen sei, habe das eine ganz andere Wirkung, als wenn Mike und Leyla gegenübersäßen. "Ich glaube, dass sie da schon mehr Angst gehabt hätte, wenn ich da sitze und mal wirklich Fragen stelle", ist Lisa überzeugt. Der Grund dafür liegt für sie auf der Hand: "Sie weiß, sie guckt mir in die Augen einer Frau, die wirklich ihr Kind verloren hat und deren Geschichte sie ausgenutzt hat." Ein Gespräch zwischen den beiden hätte Lisa zufolge also durchaus brisant werden können: "Also ja, wäre auf jeden Fall interessant gewesen."

Nach eigenen Angaben war Lisa ursprünglich sogar für die Sendung eingeplant. Kim habe ihre Teilnahme jedoch vertraglich ausgeschlossen, behauptet sie gegenüber Promiflash. Dieser Vorwurf lässt sich bislang nicht unabhängig überprüfen. Entsprechend deutlich fällt Lisas Urteil über die 31-Jährige aus: "Für mich ist sie einfach nur ein abgrundtief böser Mensch. Und sie kann wirklich froh sein, dass ich nicht dort war." Weiter erklärt sie: "Ich meine, dafür hat sie auch gesorgt. Ich war ja im Vertrag drin. Aber ja, hätte sie das nicht gemacht, dann wäre es auf jeden Fall sehr schwierig für sie da drin geworden." Auch Kims Auftritt während der Livesendung lässt Lisa nicht unkommentiert. Sie ist überzeugt, dass die Ex-Dschungelcamperin ihre Unsicherheit überspielen wollte: "Ich glaube, sie hat auf stark gemacht. Sie macht ja immer auf stark, das ist Fassade." Dabei sei ihr insbesondere aufgefallen, wie schnell Kim getrunken habe. Rückendeckung bekommt Lisa von Ehemann Furkan (25). Auch er will bei Kim Unsicherheit erkannt haben, als Themen zur Sprache kamen, von denen sie angeblich nichts gewusst habe: "Für mich ist sie ja einfach nur schwach. Es ist eine schwache Persönlichkeit."

Kim war an Tag neun überraschend aus dem Promi Big Brother-Container ausgezogen und traf kurz darauf in der Late-Night-Show auf ihre langjährigen Rivalen Leyla und Mike. Das Wiedersehen entwickelte sich schnell zu einer hitzigen Konfrontation: Das Ehepaar forderte Antworten und eine Richtigstellung von Aussagen, die aus seiner Sicht falsch dargestellt worden waren. Moderator Jochen Bendel (58) musste Leyla dabei mehrfach unterbrechen. Auch Kims frühere Behauptung, von Mike schwanger gewesen zu sein, kam zur Sprache. Mike wies sowohl diese Aussage als auch eine angebliche Beziehung zwischen den beiden entschieden zurück. Kim reagierte knapp, ging jedoch nicht ausführlich auf die Vorwürfe ein. Mit ihrer Kritik knüpft Lisa nun an die ohnehin angespannte Auseinandersetzung an. Durch ihre persönliche Betroffenheit nach dem Verlust ihres Kindes erhält ihre Haltung jedoch eine zusätzliche Dimension, die über den Konflikt zwischen Kim, Leyla und Mike hinausgeht.

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Imago Akka (Furkan Akkaya) und Lisa Marie Akkaya bei der Premierenfeier von RTLZWEI "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International