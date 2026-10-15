Luann de Lesseps schwärmt von ihrem Partner Michael

Luann de Lesseps (61) ist seit fast drei Jahren mit Michael Riemerschmid glücklich – doch bei den Dreharbeiten ihrer neuen Realityshow "The Golden Life" wurde ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Bei der Premiere der Sendung am 14. Oktober in New York City erzählte der Realitystar, dass ihre Kolleginnen Sonja Morgan (62), Ramona Singer, Dorinda Medley und Kelly Bensimon in Palm Beach ziemlich offensiv mit Michael geflirtet hätten. Dieser sei vom forschen Auftreten der Frauen völlig überrascht gewesen. Vor einer Mitstreiterin hatte Luann ihren Freund allerdings schon vorher gewarnt. "Als Michael nach Palm Beach kam, sagte ich: 'Weißt du, Sonja wird bestimmt auf dich stehen'", erinnerte sie sich bei E! News' "The Rundown". Ihre Ansage an den Partner, mit dem sie seit fast drei Jahren zusammen ist, fiel entsprechend unmissverständlich aus: "Pass auf Sonja auf." Im Trailer wird deutlich, warum Luann ausgerechnet ihre langjährige Freundin im Blick hatte: "Sie flirtet liebend gern mit jedem Mann, der zu mir gehört." Michael selbst sei von dem forschen, beinahe cougarhaften Auftreten der Frauen ziemlich verblüfft gewesen.

Luann nahm die Flirtversuche ihrer Kolleginnen offenbar mit großer Gelassenheit – und ermunterte sie sogar noch, sich mit ihrem Liebsten auf die Tanzfläche zu wagen. "Hört mal, sie sind meine Freundinnen, also bin ich so eine Frau. Ich bin eine echte Frauenfreundin. Also sage ich: 'Tanzt doch mal mit Michael'", erklärte sie bei E! News' "The Rundown". Die Entertainerin sieht nach eigener Aussage keinen Anlass, an ihrem Partner zu zweifeln. "Er ist ein echter Mann, und ich fühle mich in diesem Abschnitt meines Lebens wirklich glücklich, jemanden wie Michael gefunden zu haben", schwärmte sie. Ihr Partner sei zudem "europäisch, kultiviert, klug, umwerfend, lustig. Er vergöttert mich." Ihr Vertrauen erklärte die Realitydarstellerin so: "Wenn ein Mann dich liebt, ist es so: Du kannst andere Frauen ansehen, aber dein Herz macht dabei einfach nicht wirklich poch, poch, poch."

In "The Golden Life" steht nicht nur Luanns Beziehung im Mittelpunkt. Für die neue Realityshow kommt sie erneut mit Sonja, Ramona, Dorinda und Kelly zusammen. Die Sendung startet am 20. Oktober bei E!. Für Luann ist das Wiedersehen mehr als ein beruflicher Termin. "Wieder mit den New Yorker OGs vereint zu sein – wollt ihr mich veräppeln? Es macht so viel Spaß. Sie sind wie meine Familie, und ich freue mich darauf, dass alle diese Reise mit uns erleben, denn genau das ist die goldene Seite des Lebens", erzählte sie. Zugleich soll das Format einen persönlichen Neuanfang zeigen. Im Trailer kündigt Luann an: "Ich komme nach Palm Beach, um meine Stärke zurückzugewinnen." Der freundschaftliche Konkurrenzkampf bleibt dabei nicht aus. Die flirtfreudige Runde beschreibt sie scherzhaft als "männerhungrige, sexuell ausgehungerte Cougars".

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Getty Images Luann de Lesseps bei der New-York-Premiere von E!'s "The Golden Life" im Miru am 14. Oktober 2026

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Imago Luann de Lesseps und Michael Riemerschmid in den Hamptons, 19. Juli 2025

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Getty Images Luann de Lesseps, Sonja Morgan, Ramona Singer, Dorinda Medley und Kelly Killoren Bensimon bei E!'s "The Golden Life" Premiere in New York