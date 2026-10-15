Trennungsgerücht: So lief es bei Anna & Tano vorm Sommerhaus

Sind Anna Lisson und Tano Milingi noch ein Paar? Seit einiger Zeit halten sich hartnäckige Trennungsgerüchte um die beiden Reality-TV-Bekanntheiten. Eine eindeutige Antwort auf die Frage nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus gibt es bislang nicht. Wie es zwischen ihnen vor ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars aussah, verriet Anna nun bei der Premiere von Der Promihof. Im Gespräch mit Promiflash erklärte die Influencerin, dass sie und Tano vor dem Einzug keinerlei Beziehungsprobleme gehabt hätten. Stattdessen seien die beiden voller Vorfreude in das TV-Abenteuer gestartet. Streitigkeiten oder ungelöste Konflikte habe es zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. Vielmehr hätten sie die gemeinsame Teilnahme als Chance gesehen, ihre Beziehung zu stärken und durch die Herausforderungen im Sommerhaus noch enger zusammenzuwachsen.

"Nee, also wir haben uns beide total gefreut, da reinzugehen. Haben das eigentlich so als Challenge gesehen, mehr zusammenzuwachsen, diese Spiele halt zusammen zu spielen. Und ich hatte da eigentlich gar keine Bedenken", erinnerte sich Anna im Promiflash-Interview. Für sie sei von Anfang an klar gewesen, dass sie mögliche private Streitigkeiten nicht vor laufenden Kameras austragen wolle. "Und ich muss auch irgendwie einfach sagen, für mich wäre da gar nicht so krass der Rahmen gewesen, da jetzt wirklich, wenn man da jetzt ein persönliches Problem miteinander hätte, das da auszutragen", erklärte sie weiter. Auch auf die heftigen Auseinandersetzungen eines anderen Sommerhaus-Paares kam die Reality-TV-Darstellerin zu sprechen. Aus deren Streitigkeiten habe sie sich größtenteils herausgehalten. Allerdings sei ihr aufgefallen, dass bei Paaren, die besonders häufig aneinandergeraten, offenbar auch auffällig oft die Kameras dabei seien.

Während Anna und Tano in den bisher ausgestrahlten Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" als harmonisches Team auftreten, sieht es abseits der Kameras möglicherweise anders aus. In den vergangenen Wochen sorgten mehrere Instagram-Beiträge der Influencerin für Spekulationen über eine mögliche Trennung. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte schließlich Ginger Costello (40), die einen Beitrag teilte, laut dem Anna und Tano angeblich bereits als Ex-Paar für die Realityshow "Prominent getrennt" vorgesehen seien. Offiziell bestätigt wurde bisher jedoch weder eine Trennung noch eine Teilnahme an dem Format. Auch Annas jüngste Aussagen bringen in dieser Hinsicht keine Klarheit: Sie beziehen sich ausschließlich auf die Zeit vor den Sommerhaus-Dreharbeiten. Ob die beiden heute noch gemeinsam durchs Leben gehen, bleibt somit weiterhin offen.

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Instagram / annaoliviax Tano und Anna von "Are You The One", November 2025

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RTL Tano und Anna, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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RTL / Lena-Luise Grellert Tano und Anna bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026