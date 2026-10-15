Gypsy Rose Blanchard wünschte Ken einst Tod durch Überdosis

Alte Tonaufnahmen aus dem Gefängnis werfen ein neues Licht auf die turbulente Beziehung zwischen Gypsy Rose Blanchard (35) und Ken Urker (†34). Jahre vor seinem Tod soll Gypsy Rose ihm eine Überdosis gewünscht haben. Das geht aus zwei Gefängnistelefonaten vom Dezember 2020 und März 2021 hervor, deren Aufnahmen der Daily Mail vorliegen. Darin sprach die Autorin mit ihrem damaligen Partner Ryan Anderson (38) über Ken, von dem sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Monaten getrennt war. Später fanden die beiden wieder zusammen und bekamen ihre Tochter Aurora. Am 1. Oktober 2026 wurde Ken an seinem Geburtstag tot in seinem Haus in Raceland im US-Bundesstaat Louisiana gefunden. Woran er starb, ist bislang nicht abschließend geklärt. Einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Gypsys früheren Äußerungen und seinem Tod gibt es nicht. Auch Hinweise darauf, dass die Autorin oder eine andere Person an seinem Tod beteiligt war, liegen bisher nicht vor, auch wenn im Netz darüber schon wild spekuliert.

Im ersten Telefonat erzählte Gypsy, dass sie Ken nach der Trennung den Song "You Broke Me First" von Tate McRae (23) geschickt habe. Trotz ihrer Streitigkeiten habe er den Kontakt zu ihr nie vollständig abgebrochen. "Nein, selbst nachdem ich ihm gesagt hatte, er könne eine Überdosis nehmen und all das, blieb er immer noch in meiner E-Mail, er entfernte sich nie daraus, egal, wie schlimm wir uns stritten oder wie sehr es schien, als wären wir zerstritten", zitiert die Daily Mail aus der Aufnahme. Ryan wollte davon offenbar nichts mehr hören. "Ich will nicht über Ken reden. Scheiß auf Ken", antwortete er. Im März 2021 griff Gypsy das Thema erneut auf und erklärte: "Ich habe Ken gesagt, ich hoffe, er nimmt eine Überdosis." Doch damit nicht genug: Im selben Gespräch erzählte sie, dass sie sich von einem anderen Mann nicht einfach ignorieren lassen würde. Sollte er nicht auf sie reagieren, würde sie vor seinem Haus auftauchen und Dosen gegen sein Auto werfen. Ryan reagierte irritiert. "Oh, Herr. Ich muss gehen. Ich weiß nicht, ob ich noch mit dir reden will", entgegnete er.

Die Geschichte von Gypsy und Ken reicht bis ins Jahr 2017 zurück. Damals saß sie wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung ihrer Mutter im Gefängnis, als die beiden begannen, sich Briefe zu schreiben. Aus dem Kontakt entwickelte sich eine Beziehung, die zunächst sogar zu einer Verlobung führte. Nach der Trennung heiratete Gypsy 2022 Ryan, ebenfalls noch während ihrer Haft. Doch nach ihrer Entlassung im Dezember 2023 zerbrach die Ehe. 2024 fand sie wieder mit Ken zusammen, bevor auch diese Beziehung wenige Wochen vor seinem Tod endete. Als er am 1. Oktober leblos in seinem Zuhause entdeckt wurde, fanden die Ermittler in seiner Nähe unter anderem Spritzen, einen Löffel, eine braune, pulverartige Substanz und eine geholsterte Schusswaffe. Gypsy äußerte später die Vermutung, dass eine Überdosis die Ursache gewesen sein könnte. Die toxikologischen Ergebnisse stehen allerdings noch aus. Bislang haben die Ermittler keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden, ihre Untersuchungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker

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Photo by Jamie McCarthy/Getty Images Gypsy Rose Blanchard und Ryan Anderson, Januar 2024

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Getty Images Gypsy Rose Blanchard beim Red-Carpet-Event zu "The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard" in New York, 5. Januar 2024

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