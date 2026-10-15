Ex-Manager rechnete mit Kim ab: Lisa Akkaya erwartete mehr

Kim Virginia Grey (31) hat ihren Manager verloren. Im Zuge dessen veröffentlichte dieser ein Statement, in dem er mit der Reality-Bekanntheit abrechnen wollte. Allerdings fiel das Ganze etwas zu seicht aus – zumindest aus der Sicht von Lisa Marie Akkaya (25). Wie sie gegenüber Promiflash erzählt, wurde sie selbst ebenfalls einst von demselben Manager betreut und hätte sich gewünscht, dass endlich alles auf den Tisch gelegt wird, was Kim in den vergangenen Jahren angestellt hatte. Entsprechend ernüchtert fällt ihr Fazit aus: "Also ich fand's peinlich. Ich hab tatsächlich noch gedacht: Wenn die das ernst meinen, Hut ab. Lieber spät als nie, denke ich mir so. Aber es war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also, da hätte ich mir schon mehr erwartet."

Statt handfester Neuigkeiten habe das Video aus ihrer Sicht vor allem Dinge wiederholt, die in der Szene ohnehin längst die Runde gemacht hatten. Betroffen habe sie sich gefühlt, weil sie auf einer Liste von Namen stand, die im Netz die Runde gemacht hatte. Sie hatte erwartet, dass der Ex-Manager offenlegt, was Kim über die einzelnen Personen auf der Liste gesagt oder geplant haben soll. Doch dazu kam es nicht. "Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas über mich. Nee, aber kommt ja dann anscheinend im Nachhinein, wie ich gehört hab. Aber das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht", stellte sie gegenüber Promiflash klar.

Was hat es mit der berüchtigten Liste auf sich? Kurz nach der Trennung von ihrem Management tauchte eine Liste mit 32 Namen berühmter Reality-Stars auf, die von der Agentur veröffentlicht wurde. Erst war nicht klar, was es damit auf sich hatte. Online wurde von vielen Usern vermutet, dass es sich um eine Block-Liste handelte. Später erklärte Kims Ex-Manager, er habe die Namen von Kim selbst erhalten und an seine Frau weitergeleitet. Es handele sich demnach nicht um Personen, die blockiert werden sollten. Vielmehr seien es diejenigen gewesen, mit denen Kim in einem eigenen Video abrechnen wollte.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

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