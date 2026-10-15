Anna Lisson zerlegt Nico Legats "Sommerhaus"-Ausbruch

Mit seinen frauenfeindlichen Aussagen sorgte Nico Legat (28) in der achten Folge von Das Sommerhaus der Stars für reichlich Aufregung. Doch nicht alle seiner Mitstreiter nehmen die Sprüche des Realitystars besonders ernst. Anna Lisson verriet jetzt im Promiflash-Interview bei der Premiere von Der Promihof, was sie von Nicos Verhalten hält. Ihrer Meinung nach steckte hinter seinen Äußerungen weniger eine tatsächliche Überzeugung als vielmehr der Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen. "Für mich war das nur Quatscherei, um halt zu polarisieren, um irgendwie anzuecken, weil er halt sonst leider gar nichts zu erzählen hat, was interessant sein könnte", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. Damit stellte Anna nicht nur die Ernsthaftigkeit seiner Aussagen infrage, sondern teilte auch ordentlich gegen den Unterhaltungswert ihres Mitstreiters aus.

Besonders aufgeregt habe sich Anna über Nicos Verhalten allerdings nicht. Auf die Frage, wie sehr sie seine Sprüche wütend gemacht hätten, reagierte sie ziemlich gelassen. "Ganz ehrlich, es geht so, weil ich es nicht für echt halte. Also erstens ist es mir halt total egal, was er sagt, weil seine Meinung mich halt gar nicht tangiert", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Außerdem bezweifelt die Influencerin, dass Nico mit seinen Ansichten bei vielen Menschen auf Zustimmung stößt. "Und ich glaube, die wenigsten stimmen ihm bei dem, was er sagt, zu", fügte sie hinzu. Schon während der Situation im Sommerhaus habe sie deshalb bewusst darauf verzichtet, sich näher mit seinen Aussagen auseinanderzusetzen. "Und ich habe ihm gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich da gar nicht richtig hingehört habe", berichtete Anna. Eine größere Diskussion mit ihrem Mitstreiter war für sie offenbar keine Option.

Für den Eklat hatte eine Auto-Challenge im Sommerhaus in Bocholt gesorgt. Dabei musste Nico mit verbundenen Augen am Steuer eines Fahrzeugs sitzen, während seine Freundin Laura Parrinello ihm Anweisungen gab, um einen Parcours zu bewältigen. Als die Aufgabe nicht nach seinen Vorstellungen verlief, verlor der Sohn von Thorsten Legat (57) die Geduld. Statt die Schwierigkeiten gemeinsam mit seiner Partnerin zu lösen, machte er Laura für die Probleme verantwortlich und ließ sich anschließend abfällig über Frauen und deren Fähigkeiten am Steuer aus. Doch damit nicht genug: Auch nach der Challenge legte Nico vor den anderen Bewohnern mit weiteren frauenfeindlichen Sprüchen nach. Besonders sein Umgang mit Laura während der angespannten Situation sorgte damit für Gesprächsstoff.

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Collage: Instagram / annaoliviax, Instagram / nico.legat Collage: Anna Lisson und Nico Legat

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RTL Nico Legat, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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Instagram / annaoliviax "Are You The One?"-Kandidatin Anna