Nach "Star Wars"-Aus: Stichelt Adam Driver gegen Disney?

Bei der Londoner Premiere seines Films "Paper Tiger" fand Adam Driver (42) nun deutliche Worte über die Arbeit an großen Produktionen. Auf dem roten Teppich erklärte der Schauspieler, dass ihm kleinere Projekte deutlich mehr liegen würden. "Bei einem größeren Budget entwickelt sich das Filmemachen manchmal zu einem Filmemachen per Komitee. Und in solchen Umgebungen komme ich einfach nicht gut zurecht", sagte er in einem Video, das derzeit auf X kursiert. Zwar nannte Adam keine Namen, doch viele Fans vermuten hinter der Aussage nun eine Spitze gegen Disney, wie The Blast berichtet. Schließlich wurde sein geplantes Star Wars-Projekt "The Hunt for Ben Solo", in dem er erneut in seine ikonische Rolle geschlüpft wäre, vor rund einem Jahr auf Eis gelegt.

Bereits im Oktober 2025 hatte Adam gegenüber der Associated Press enthüllt, dass er schon seit 2021 über eine Rückkehr als Ben Solo gesprochen hatte. "Ich habe immer gesagt: Mit einem großartigen Regisseur und einer großartigen Geschichte wäre ich sofort dabei. Ich liebte diese Figur und liebte es, sie zu spielen", erklärte der Schauspieler damals. Gemeinsam mit Regisseur Steven Soderbergh (63) entwickelte er eine Geschichte, die nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" spielen sollte, obwohl Ben Solo am Ende des Films gestorben war. Das Drehbuch sei bei Lucasfilm zunächst auf Begeisterung gestoßen, doch letztlich scheiterte das Projekt an der Entscheidung der Disney-Führung. "Wir brachten es zu Bob Iger und Alan Bergman, und sie sagten nein. Sie sahen nicht, wie Ben Solo am Leben sein konnte. Und damit war die Sache erledigt", schilderte Adam.

In der Sequel-Trilogie von "Star Wars" verkörperte Adam Driver zunächst Kylo Ren, der später zum geläuterten Ben Solo wurde. Trotz des gescheiterten Filmprojekts scheint der Schauspieler seine Zusammenarbeit mit Disney allerdings nicht grundsätzlich beendet zu haben. Beim D23-Event im August 2026 bestätigte Adam laut The Blast per Videobotschaft, dass er im kommenden "X-Men"-Film den Marvel-Bösewicht Mister Sinister spielen wird. Ob seine jüngsten Aussagen tatsächlich als Seitenhieb gegen Disney gemeint waren oder sich allgemeiner auf die Arbeitsweise bei großen Filmproduktionen beziehen, bleibt offen.

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ActionPress Adam Driver als Kylo Ren in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

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Getty Images Adam Driver beim Fototermin zu "Paper Tiger" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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ActionPress Daisy Ridley und Adam Driver in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"