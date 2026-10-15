Verschlimmerte Alternativkur Durek Verrets Nierenleiden?

Durek Verrett (51) erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Wellnessberater Eric Nies. In einer Klage, die am 14. September 2026 beim Los Angeles County Superior Court eingereicht wurde, heißt es laut TV 2, dass dessen Empfehlungen zu Gesundheitsprotokollen, Nahrungsergänzungsmitteln, Kuren und Entgiftungsprogrammen möglicherweise zur Verschlimmerung von Dureks schwerem Nierenleiden beigetragen haben sollen. Der Spiritualitätsexperte habe sich im Sommer 2020 in einem bereits geschwächten Zustand auf die Ratschläge verlassen. Seine Ehefrau Prinzessin Märtha Louise (55) soll das alternative Programm allerdings kritisch gesehen haben. Sie habe bezweifelt, dass die eingesetzten Mittel und Methoden hinreichend von einem Nierenspezialisten überprüft und genehmigt worden waren. Die Vorwürfe sind Teil einer Millionenklage, die Durek und seine Ehefrau gemeinsam mit Ohana Productions LLC gegen insgesamt 14 teils nicht namentlich genannte Personen erhoben haben. Im August 2026 erhielt Durek schließlich in Norwegen eine Spenderniere.

Ein zentraler Punkt der Klageschrift ist eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen "Kidney Responsibility", die Eric am 6. August 2020 gemeinsam mit Durek und dessen Angehörigen gegründet haben soll. Darin habe der frühere Wellnessberater laut Klageschrift Verantwortung übernommen und sich dafür entschuldigt, dass seine Empfehlungen möglicherweise zu Dureks Nierenproblemen beigetragen hätten. Besondere Sorge soll ein von Eric empfohlener sogenannter "Salt Flush" ausgelöst haben. Nachdem Märtha Louise und weitere Personen aus dem Umfeld das Vorgehen infrage gestellt hatten, beendete Dureks Team die Zusammenarbeit und strich Eric aus einem geplanten TV-Projekt. Die Anwälte betonen, dass daraus kein eigener Schadensersatzanspruch abgeleitet werde. "Die oben genannten Umstände werden ausschließlich angeführt, um die Verschlechterung und den Bruch in der Beziehung zwischen Nies und Verrett, die Kündigung von Nies' Rolle als Wellnessberater [...] sowie den Kontext zu erklären, in dem Nies daraufhin begann, Verrett über die Medien 'zu entlarven'", zitiert das Newsportal aus den Unterlagen.

Die konkreten Fragen zu seiner Rolle als Berater, zur Chatgruppe und zur angeblichen Entschuldigung ließ Eric bislang unbeantwortet. Dureks US-Anwalt Richard A. Roth erklärte, die Vorwürfe sollten vor einer Jury und nicht in der Presse verhandelt werden. Im August 2026 hatte Durek in Norwegen eine Spenderniere erhalten. Mit ihrer Klage fordern er und Märtha Louise gemeinsam mit Ohana Productions LLC mehr als 80 Millionen Dollar – umgerechnet über 71 Millionen Euro. Es geht dabei unter anderem um Verleumdung, die Weitergabe privater Tonaufnahmen und mutmaßliche Verstöße gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen. Eric soll nach seinem Ausscheiden private Aufnahmen rund um die 2025 veröffentlichte Netflix-Dokumentation "Rebel Royals" publik gemacht oder deren Verbreitung unterstützt haben. Zudem listet die Klage drastische Umsatzeinbrüche auf: Seine Einkünfte aus Vorträgen und öffentlichen Auftritten sollen demnach vollständig weggebrochen sein. Auch mehrere seiner Angebote seien von massiven Rückgängen betroffen: Für den "Spirit Optimizer", die "Healing Temples" und die "Shaman School" werden jeweils Einbußen von mehr als 90 Prozent angegeben. Ob die Forderungen und Anschuldigungen vor Gericht Bestand haben, ist bislang offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Durek Verrett und Maud Angelica Behn bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo am 9. September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise

Anzeige Anzeige

IMAGO / NTB Durek Verrett, Dezember 2024