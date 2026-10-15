Das denkt Valencia Stöhr über "#CoupleChallenge"-Cast

Valencia Stöhr nimmt an der neuen Staffel von "#CoupleChallenge - Halloween" teil und hat sich von ihren Mitstreitern schnell ein Bild gemacht. Im Promiflash-Interview verrät der Realitystar, dass besonders zwei bekannte Gesichter anfangs ein ungutes Gefühl bei ihr ausgelöst hätten: Sam Dylan (35) und Rafi Rachek (36). Besonders vor Sam und seiner konfrontativen Art hatte Valencia offenbar gehörigen Respekt. Statt ihre Bedenken für sich zu behalten, suchte sie direkt das Gespräch mit ihm. "Ich habe echt Angst vor dir", gestand sie Sam offen. Dieser habe jedoch sofort beruhigend reagiert und ihr versichert, dass sie sich vor ihm nicht fürchten müsse. Im weiteren Verlauf der Show habe sich ihre anfängliche Sorge dann glücklicherweise als unbegründet erwiesen. Der erste Eindruck täuschte sie in diesem Fall also: Ausgerechnet der Teilnehmer, vor dem sie zu Beginn besonders viel Respekt hatte, gab ihr mit seiner Reaktion schnell ein besseres Gefühl.

Mit einigen anderen Teilnehmern war die Reality-Bekanntheit vor dem Dreh kaum oder überhaupt nicht vertraut. Jerry kannte sie nach eigener Aussage zunächst gar nicht. Das änderte sich allerdings während der Dreharbeiten: Über Giuliana Farfalla (30) sei sie mit ihm in Kontakt gekommen und habe ihn im Laufe der Zeit sehr gut kennengelernt. Wesentlich schärfer fällt ihr Urteil über die Zwillinge Vanessa Grassl (25) und Jenny Grassl (25) aus. Die beiden konnten den Realitystar offenbar von Beginn an nicht überzeugen. "Die waren von Anfang an für mich die totalen Langweilerinnen", erklärt Valencia gegenüber Promiflash ohne Umschweife. Über die übrigen Castmitglieder verliert sie nur wenige Worte. Sie deutet lediglich an, dass einige Konkurrenten aufgrund verschiedener Vorkommnisse schon früh selbst für ihr Aus gesorgt hätten.

Valencias Schilderungen machen deutlich, wie unterschiedlich sich ihre ersten Eindrücke im persönlichen Kontakt entwickelt haben. Während ihre Angst vor Sam nach dessen beruhigender Reaktion verflogen sei, bleibe ihre Haltung gegenüber den Grassl-Zwillingen unverändert ablehnend. Sams Antwort habe ihr die anfängliche Angst, die sein Auftreten bei ihr ausgelöst hatte. Statt die Befürchtung länger mit sich herumzutragen, sprach Valencia den Realitystar unmittelbar darauf an und konnte ihre erste Einschätzung anschließend korrigieren. Auch bei Jerry habe sich ihre Wahrnehmung durch das nähere Kennenlernen innerhalb der Gruppe verändert. Welche konkreten Vorfälle zum frühen Aus weiterer Teilnehmer führten, lässt Valencia im Gespräch offen.

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Imago Valencia Stöhr bei der Premierenfeier von RTL2 "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth am 14.10.2026

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RTLZWEI Rafi Rachek und Sam Dylan, "#CoupleChallenge Halloween Edition"-Kandidaten

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RTLZWEI Vanessa und Jenny Grassl, "#CoupleChallenge – Halloween Edition"-Kandidatinnen